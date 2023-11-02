Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак указал на недостаточное информирование о догазификации в Псковской области. Об этом с заседания регионального штаба по догазификации, который проходит сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он подчеркнул, что местные и первичные отделения партии должны быть максимально погружены в эту работу и проводить ее с главами муниципалитетов.
«Обращаюсь к секретарю отделения — нужно форсировать, сделать все, чтобы каждый житель знал о преимуществах программы» — продолжил Андрей Турчак.
Он напомнил, что по решению президента программа стала бессрочной и стала распространяться на социальные объекты. Инвентаризация в Псковской области показала только 11 таких объектов. По словам Андрея Турчака, Псковская область — большой регион, и трудно поверить, что только 11 объектов попадают под эту программу. Секретарь Генсовета «Единой России» попросил активизироваться в социальном блоке.
«Один из важных пунктов — Пушкинские Горы. Нужно обратить внимание на межпоселковый газопровод. Срок завершения назначен на 2025 год, 8 км будет подключено. В следующем году страна отмечает юбилей поэта. Давайте сделаем подарок жителям Пушкиногорья и всей Псковской области» — заключил он.