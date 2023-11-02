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ЖКХ

Андрей Турчак указал на недостаточное информирование о догазификации в Псковской области

03.11.2023 10:53|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак указал на недостаточное информирование о догазификации в Псковской области. Об этом с заседания регионального штаба по догазификации, который проходит сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По стране от граждан принято более миллиона заявок, заключено более миллиона договоров. Газовые сети подведены до границ 750 тысяч домовладений, подключены 400 тысяч домовладений. Главная цифра, которая беспокоит, - низкий процент подключённых домов. Найдём корень проблемы и будем ее решать. Недостаток, помимо отсутствия бригад в Псковской области, - работа с населением и разъяснение. Люди не знают о возможностях и компенсациях. Главы муниципалитетов активно вовлечены, но есть недостаточная активность регионального отделения "Единой России"», - сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что местные и первичные отделения партии должны быть максимально погружены в эту работу и проводить ее с главами муниципалитетов.

«Обращаюсь к секретарю отделения — нужно форсировать, сделать все, чтобы каждый житель знал о преимуществах программы» — продолжил Андрей Турчак.

Он напомнил, что по решению президента программа стала бессрочной и стала распространяться на социальные объекты. Инвентаризация в Псковской области показала только 11 таких объектов. По словам Андрея Турчака, Псковская область — большой регион, и трудно поверить, что только 11 объектов попадают под эту программу. Секретарь Генсовета «Единой России» попросил активизироваться в социальном блоке.

«Один из важных пунктов — Пушкинские Горы. Нужно обратить внимание на межпоселковый газопровод. Срок завершения назначен на 2025 год, 8 км будет подключено. В следующем году страна отмечает юбилей поэта. Давайте сделаем подарок жителям Пушкиногорья и всей Псковской области» — заключил он.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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