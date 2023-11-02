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ЖКХ

Церемония ввода в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода состоялась в псковской деревне Дуброво

03.11.2023 12:30|ПсковКомментариев: 0

Церемония ввода в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода состоялась в деревне Дуброво Псковского района сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент «МК в Пскове».

В ходе церемонии к газу подключили дом №4 на улице Кленовой, 4. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Госдумы Александр Козловский, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, глава Псковского района Наталья Федорова и другие официальные лица.

Открывая церемонию ввода в эксплуатацию газопровода, Андрей Турчак назвал приход газа в дом праздником. Это несёт за собой не только тепло, уют, экологичное потребление ресурсов, но и экономию денег и личного времени, подчеркнул он.

Губернатор Михаил Ведерников в ходе церемонии ввода в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода сообщил, что на газификацию и догазификацию в бюджете Псковской области до 2025 года запланировали 18,8 млрд рублей. Глава региона подчеркнул, что такая беспрецедентная сумма позволит довести газ до всех районных центров и не забыть такие небольшие населённые пункты, как деревня Дуброво, где появилась возможность подключить 250 домовладений.

Губернатор призвал жителей региона рассказывать о возможностях догазификации знакомым и друзьям, чтобы у каждой ветки был конечный потребитель.

Добавим, газовые сети к населенному пункту подведены от межпоселкового газопровода «Псков-Тямша», построенного в рамках газификации котельных колхоза АПК «Дуброво» в 1995 году.

По состоянию на 1 ноября от жителей деревни Дуброво принято 164 заявки на догазификацию, заключено 160 договоров, исполнено 117. Техническая возможность подключения создана для 249 домовладений. Выполнено 13 подключений. На постоянной основе в деревне Дуброво проживает 1 000 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
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