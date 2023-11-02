ЖКХ

Газ впервые придёт в 10 районов Псковской области к 2025 году

Газ впервые придёт в 10 районов Псковской области в рамках программы газификации 2021-2025 годов. Об этом генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил в ходе церемонии ввода в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода в деревне Дуброво Псковского района, сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент «МК в Пскове».

Всего газ получат 54 населённых пункта, и к уже готовым к подключению газа 25 000 домов добавятся ещё столько же, подчеркнул Сергей Густов.

В частности, газовое обеспечение получат такие важные муниципалитеты, как Пушкиногорский район. Это станет подарком к юбилею поэта, добавил он.

Сейчас у газовиков началась «горячая пора» - необходимо проводить газопровод к домовладениям в преддверии морозов, рассказал гендиректор АО «Газпром межрегионгаз» и поблагодарил за содействие правительство Псковской области и реготделение партии «Единая Россия».