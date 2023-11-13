ЖКХ

Крышу двухэтажного многоквартирного дома капитально отремонтировали в Пустошке

Работы по капитальному ремонту крыши приняли в многоквартирном доме №70 на улице Октябрьской в Пустошке, ремонт выполнили в рамах реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Дом после капитального ремонта крыши. Фото здесь и далее: Фонд капремонта Псковской области

Двухэтажный жилой дом, построенный в 1962 году, имеет общую площадь 445,5 квадратных метра. В доме два подъезда и восемь квартир. Собираемость взносов на капитальный ремонт по дому составляет 97%.

Работы были выполнены подрядной организацией ООО «Стройэнергомонтаж» в соответствии с договором от 21 апреля 2023 года 53/КР, приемочная комиссия состоялась 29 сентября.

Дом до капитального ремонта крыши

На объекте произведен демонтаж старого кровельного покрытия, выполнен ремонт стропильной системы, деревянные элементы обработаны составом огнебиозащиты. Выполнено устройство нового покрытия кровли из металлического листа с полимерным покрытием, утеплено чердачное перекрытие. На крыше установлены элементы безопасности - ограждения, переходные мостики, лестницы, выполнен монтаж снегозадержателей. Подрядная организация также выполнила устройство системы организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб, осуществила перекладку дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием, над трубами установлены зонты. Выполнен ремонт козырьков над входными группами.

«Подрядная организация оперативно и качественно произвела объемный комплекс работ по ремонту крыши, работы приняты в полном объеме, замечаний со стороны приемочной комиссии не возникло», - заключили в фонде.