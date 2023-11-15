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От скважин до «гейзеров» в Великой – депутаты узнали, хорошую ли воду пьют псковичи

15.11.2023 10:53|ПсковКомментариев: 0

Проститься с накипью и получить воду отличного качества скоро смогут жители Пскова. Всё потому, что в городе завершается строительство станции умягчения воды. Она будет пропускать через себя «живительную влагу» из подземных источников, которая хороша во всем, разве что жестковата. Впрочем, как раз с этой проблемой и должна справиться станция умягчения.

Когда её запустят? Как будут очищать источники? И сколько воды смогут добывать? 14 ноября депутаты Псковской городской Думы познакомились с технологией водоподготовки. Чтобы найти ответы на актуальные вопросы, к ним присоединился и корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Ради повышения уровня знаний и компетентности депутатов гордумы и их помощников в Пскове 14 ноября провели тематическое выездное занятие. Оно началось у проходной станции водоподготовки подземного водозабора «Горводоканала» на улице Леона Поземского, 145. Здесь в курс дела своих собравшихся коллег ввёл директор этого муниципального предприятия, депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.

А после, уже на территории станции водоподготовки подземного водозабора, слово взял главный технолог псковского «Горводоканала» Андрей Алябьев. Он объяснил, что структурно водозабор состоит из двух частей. Одна из них – площадка скважин. «Она расположена на расстоянии 4 километров от нас, в районе деревень Солоново, Великое Село, на площадке пробурены 9 скважин глубиной 150 метров. Из них 7 основные, 2 резервные. Дебет каждой скважины – 6 тысяч кубов. То есть суммарно с водозабора может добываться 42 тысячи кубометров воды в сутки», - поделился он.

Качество этой воды, по словам главного технолога, хорошее. Но в составе есть примеси железа. Как раз с ними и работает технология подготовки подземной воды.

«Очищаем её с помощью воздуха, аэрируем. В результате железо окисляется до нерастворимых в воде форм. Эти хлопья отфильтровываются. Затем в воду добавляется гипохлорид натрия (он обеспечивает дезинфекцию)», - объяснил депутатам Андрей Алябьев.

Зачем это нужно это обеззараживание? Вода, которую забирают для жителей города, сама по себе не содержит отклонений по микробиологии. Но она течёт в дома и квартиры псковичей по трубам. Внутри них вполне может развиваться патогенная микрофлора.

Андрей Алябьев признался, что после начала подачи подземной воды «Горводоканал» стал получать жалобы от некоторых управляющих компаний на образование накипи, особенно на индивидуальных накопительных приборах. «Это связано с тем, что подземная вода имеет большую жёсткость, превышающую нормативные требования (эта жёсткость больше, чем у поверхностной воды). В связи с этим было принято решение о строительстве станции умягчения. Сейчас её возведение находится в завершающей фазе. И я надеюсь, что зимой мы её уже запустим и увеличим мощность нашего подземного водозабора до проектных величин в 42 тысячи кубометров воды в сутки», - добавил он.

Какая вода лучше?

После «краткого экскурса» в работу станции народные избранники посетили операторскую станции водоподготовки. Там на мониторах через схемы они смогли увидеть, какой путь проходит вода, прежде, чем попасть в краны потребителей. Возник вопрос: «Какие районы уже обеспечивает водой подземный водозабор?»

Ответ на него депутатам дал начальник цеха №1 (очистные сооружения водопровода) псковского «Горводоканала» Максим Аксенов.

«Сейчас мы даём 18-19 тысяч кубометров воды в сутки (в зависимости от потребностей города). Это районы Дальнего Завеличья вплоть до Рижского проспекта и районы улиц Энтузиастов, Звёздной, Текстильной. Частично – улицы Коммунальная и Труда. Кроме того, Овсище. Оно с начала пуска было постоянно с подземной водой. Для центра города, а также районов Кресты, Любятово и части улиц Герцена и Максима Горького идёт забор воды с реки», - перечислил он.

Поинтересовались депутаты и тем, какая вода лучше – речная или взятая из подземных источников. Ответ начальника цеха «Горводоканала» Максима Аксенова был однозначен: подземная. «Она чище изначально. Единственное, с чем мы с столкнулись – жёсткость. Но и она ни в коем случае не влияет на организм человека. Её можно пить», - заверил депутатов он.

Депутат Псковской городской Думы, директор псковского «Горводоканала» Константин Болотин добавил: «Вода из подземного источника имеет стабильные показатели. А поверхностная вода всегда в зависимости от сезонности изменяет свои параметры. Весной и осенью она ухудшается по микробиологии и цветности-мутности. Вода из подземного источника практически не содержит каких-то биологических отложений».

Да, вода из подземных источников полезна. Но надолго ли её хватит? Подобный вопрос задал депутат Псковской гордумы Владимир Воробьёв. Максим Аксенов успокоил, напомнив, что с 2016 года предприятию разрешили сделать запасы воды на 25 лет под городом. «У нас есть возможности и резервы, где ещё нужно добуривать и изымать. Пока на 25 лет. И пока подтверждаются возможные запасы», - отметил он.

В машинном зале станции водоподготовки депутаты понаблюдали за процессом фильтрации. А после осмотрели блок дозирования гипохлорита натрия, увидели насосы, подающие воду в город, и лично убедились в качестве ресурса из подземных источников.

После «прямой линии»

За стеной зала водоподготовки расположилась станция, где «живительную влагу» из подземных источников будут умягчать. Подключение электрики и трубная обвязка внутри ещё не завершились, но депутаты Псковской гордумы побывали на объекте и поинтересовались ходом работ.

Толчок строительству этого объекта в Пскове дало обращение на «прямую линию» президента Владимира Путина.

«Эта станция будет предназначена для умягчения всей воды, которая будет поступать с подземного водозабора. На неё будет поступать только часть воды: после фильтров, которые мы видели ранее, поток будет делиться на две части. Большая из них будет поступать сюда, на умягчение, в объеме примерно 1 125 кубов в час. Оставшаяся часть – примерно 625 кубов (так называемая жесткая вода) будет поступать в резервуар чистой воды, - объяснил принцип работы станции умягчения подземной воды главный технолог псковского «Горводоканала» Андрей Алябьев. - После отфильтрованная вода, полностью обессоленная, будет поступать назад в “технологию”, смешиваться с жёсткой водой. За счёт смешения общая жёсткость воды будет уменьшаться до примерно 2-2,5 градусов против 5-6, которые мы имеем сейчас».

Депутат Псковской городской Думы, директор псковского «Горводоканала» Константин Болотин подчеркнул, что объект находится в высокой стадии готовности. «По контракту они должны закончить до конца этого года. К марту мы должны выйти на полную мощность», - добавил он.

Что будет после? Благодаря умягчению воды накипеобразование на бытовых и отопительных приборах должно значительно снизиться. А ещё должны исчезнуть проблемы, связанные с эксплуатацией у теплосетей и управляющих компаний.

Круговорот воды в городе

Второй локацией, которую посетили депутаты, стали очистные сооружения канализации города недалеко от деревни Родина. Сюда поступают сточные воды из Пскова, а ещё Тямши, Неёлово, Уграды и некоторых других населённых пунктов – 50-55 тысяч кубометров воды в сутки. А в период сильных дождей – более 80 тысяч кубометров!

«Здесь достаточно агрессивная среда, по этой причине у нас очень быстро изнашивается оборудование. На этой станции мы очень часто проводим обновление, в ближайшее время мы, в частности, планируем запустить на проектирование реконструкцию приёмной камеры», - поделился планами с депутатами главный технолог псковского «Горводоканала» Андрей Алябьев.

Вместе с ним депутаты смогли проследить окончание «водного пути»: от потребителей – в блоки очистки, затем в отстойники и аэротенки, а спустя несколько ступеней очистки – в реку Великую. К слову, некоторые ступени очистки вода проходит на улице. В этой связи депутат Псковской гордумы Владимир Воробьёв поинтересовался, не замерзают ли отстойники зимой.

Андрей Алябьев объяснил, что подобного не случается из-за того, что средняя температура воды составляет около 15 градусов даже зимой. Минимальная температура, до которой «охлаждались» сточные воды – 12 градусов. Но и это произошло лишь единожды, зимой 2005-го, когда температура за окном опустилась до -40.

Во время осмотра объектов «Горводоканала» депутаты Псковской гордумы активно интересовались деталями работы муниципального предприятия и планами по его модернизации. Особый интерес у народных избранников вызвала судьба обезвоженного илистого осадка, который остаётся после очистки сточных вод.

Главный технолог псковского «Горводоканала» Андрей Алябьев рассказал, что его копят и вывозят в илонакопитель, где складируют и отсыпают мелким грунтом. Что дальше? В планах у муниципального предприятия засаживать эти участки деревьями и кустарниками. Такой проект уже согласован с контролирующими органами.

От водоподготовки подземного водозабора до станции очистных сооружений и «гейзеров» в Великой, куда сбрасывается очищенная вода… Депутаты познакомились с технологией водоподготовки «от» и «до», а вместе с тем получили ответы на все интересующие вопросы. Круговорот воды есть не только в природе, но и в городе. Но безопасность ресурсов для потребителей обеспечивается на всех уровнях. В этом псковские депутаты убедились лично.

Светлана Пикалева 

Теги: #ЖКХ #Гордума #псков #депутаты #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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