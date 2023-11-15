ЖКХ

Кратковременное отключение энергии вывело из строя серверы «Псковских тепловых сетей»

Кратковременное отключение энергии вывело из строя серверы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: Псковские тепловые сети

Предприятие сообщило о проблеме с серверами, вызванной кратковременным отключением электрической энергии. Инцидент привел к тому, что серверы вышли из строя, что повлекло за собой проблемы со звонками в Центр обслуживания клиентов, внутренней сетью и программами 1С. Специалисты отдела информационных технологий потратили несколько часов на восстановление работы серверов.

В ПТС отметили, что такое происшествие случилось впервые за всю историю предприятия.

«За всю историю наши сервера упали впервые – это что-то новенькое, есть над чем подумать, но только за 10 месяцев этого года нами задокументировано 70 случаев просадки напряжения, в результате этого 147 тепловых источников аварийно отключались. Вы только вдумайтесь в эти цифры: 147 тепловых источников – это значит, что от каждой просадки напряжения минимум 2 котла выпадали из работы. Каждое аварийное отключение — это дополнительные нагрузки на сами котлы (не все из которых новые), были случаи, когда котлоагрегаты приходилось отправлять в ремонт, так как после неминуемого гидроудара котлы начинали течь», - уточнили в ПТС.

«Но не бойтесь, для батарей это не страшно, их не порвёт, так как инерция сетей большая, до конечного потребителя эта волна не доходит, вся её разрушительная сила обрушивается на сети и оборудование предприятия», - заключили на предприятии.