ЖКХ

Отопительный сезон в Псковской области проходит штатно

Во всех муниципальных образованиях Псковской области отопительный сезон проходит штатно. Такая информация озвучена на совещании губернатора Михаила Ведерникова с главами районов, городских и муниципальных округов 16 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов доложил, что паспорта готовности получили 25 муниципальных образований — все, кроме Куньинского района.

«В муниципалитете продолжается реконструкция котельных — в четыре из них уже подан газ, специалисты начали опытную эксплуатацию. Как только все пять объектов будут завершены, район получит документ о готовности муниципального образования к прохождению отопительного сезона», — заметил Сергей Грахов.

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Для оперативного реагирования на внештатные ситуации в регионе сформировано порядка 100 аварийных бригад, в составе которых почти 500 человек и около 120 единиц техники.

На совещании проанализировали основные замечания Псковского управления Ростехнадзора, которые поступили в ходе подготовки к отопительному сезону. Большая их часть — к документационному обеспечению. В следующем году на этот аспект подготовки планируется уделить особое внимание.

«Нужно провести работу над ошибками, все проанализировать, провести семинар-совещание, чтобы самые распространенные недочеты разобрать, ответить на вопросы Глав, руководителей предприятий», — поручил губернатор.

В целом подготовку к отопительному сезону Михаил Ведерников оценил положительно. «Благодарю руководителей муниципалитетов, профильный комитет. Последние годы мы держимся по этому вопросу в лидерах по Северо-Западному федеральному округу, нужно делать все, чтобы не снижать показатели», — подытожил глава региона.