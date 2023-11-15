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Газ пустили в две блочно-модульные котельные в Кунье

16.11.2023 09:03|ПсковКомментариев: 0

Работы по пуску газа в блочно-модульные газовые котельные завершились в Кунье 15 ноября. Об этом глава Куньинского района Олег Лебедев сообщил в своем Telegram-канале. 

Фото: Олег Лебедев / Telegram

«Достаточно сложный этап, которому предшествовала серьёзная и кропотливая работа, пройден», - отметил Олег Лебедев. 

Следующий этап – пуско-наладочные работы, начались с котельной на улице Больничной. Здесь самая протяженная сеть, которую в настоящее время питают сразу две старых муниципальных котельных.

Теги: #Куньинский район #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
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