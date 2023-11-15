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Газ пустили в две блочно-модульные котельные в Кунье

Долги по коммунальным платежам имеются почти у 8 млн россиян

Долги по коммунальным платежам имеются почти у 8 млн россиян

ЖКХ

Газ пустили в две блочно-модульные котельные в Кунье

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Работы по пуску газа в блочно-модульные газовые котельные завершились в Кунье 15 ноября. Об этом глава Куньинского района Олег Лебедев сообщил в своем Telegram-канале. Фото: Олег Лебедев / Telegram «Достаточно сложный этап, которому предшествовала серьёзная и кропотливая работа, пройден», - отметил Олег Лебедев. Следующий этап – пуско-наладочные работы, начались с котельной на улице Больничной. Здесь самая протяженная сеть, которую в настоящее время питают сразу две старых муниципальных котельных. Смотрите также Первую блочно-модульную газовую котельную установили в Кунье Смотрите также Пять газовых котельных в Куньинском районе планируют поставить до сентября