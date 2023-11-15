Газ пустили в две блочно-модульные котельные в Кунье

Работы по пуску газа в блочно-модульные газовые котельные завершились в Кунье 15 ноября. Об этом глава Куньинского района Олег Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Лебедев / Telegram
«Достаточно сложный этап, которому предшествовала серьёзная и кропотливая работа, пройден», - отметил Олег Лебедев.
Следующий этап – пуско-наладочные работы, начались с котельной на улице Больничной. Здесь самая протяженная сеть, которую в настоящее время питают сразу две старых муниципальных котельных.