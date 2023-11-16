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Инвентаризацию социальных объектов для догазификации проводят в Псковской области

Инвентаризацию социальных объектов для догазификации проводят в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Проконтролировал исполнение поручений по итогам последнего заседания штаба по догазификации. В настоящий момент активно ведём инвентаризацию социальных объектов, которые можно подключить по программе. Потенциально таких объектов 11 – это 8 школ и детских садов, а также 3 корпуса инфекционной больницы (2 в Пскове и 1 в Великих Луках)», - отметил глава региона.

Сейчас учреждения анализируют потребность и направляют заявки. Окончательный перечень сформируют к 1 декабря.

Напомним, заседание регионального штаба по догазификации прошло в правительстве Псковской области 3 ноября. В совещании принял участие секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

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Тогда он указал на недостаточное информирование о догазификации в Псковской области. Он напомнил, что по решению президента программа стала бессрочной и стала распространяться на социальные объекты.