Земляные работы завершаются на стройплощадке очистных сооружений в Порхове

Строительство очистных сооружений в Порхове продолжается в соответствии с графиком. Подрядчик почти завершил земляные работы, возвёл каркас первого павильона и готовится к заливке котлована под второй. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
По словам руководителя подрядной организации «Эколос-ПроектСтрой» Николая Потапова, на следующей неделе строители планируют приступить к обшивке металлоконструкции сэндвич-панелями, а до конца года при благоприятных погодных условиях решить программу-максимум – закончить работы на двух павильонах.
Промежуточный результат работ 22 ноября оценили спикер Собрания Александр Котов и председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов. После посещения строительной площадки представители региональной власти приняли участие в общей рабочей планёрке, которую провёл глава муниципалитета Юрий Семенов.
В областном Собрании напомнили, что двухлетний муниципальный контракт с компанией «Эколос-ПроектСтрой» был заключён в конце марта 2023 года. Строительство очистных сооружений в Порхове осуществляется за счёт средств федеральной программы комплексного развития сельских территорий, которую финансирует Минсельхоз России. Общая стоимость реализации проекта составляет почти 647 млн рублей.