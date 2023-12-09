ЖКХ

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в 2024 году увеличат в Псковской области

Лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский обратился с вопросом увлечения расходов на жилье для молодых семей на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Предлагаю увеличить расходы на жилье молодым семьям на 10 млн рублей. Это вызвано уровнем инфляции жилья», - сказал он, напомнив, что 2024-й — Год семьи.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова уточнила, что в следующем году увеличат расходы на предоставление жилья молодым семьям. «Значительный прирост составят региональные расходы, мы продолжаем работать и с федеральным центром», - сказала она.

Заместитель губернатора Псковской области - председатель комитета по финансам Татьяна Баринова уточнила о готовящихся поправках в размере 30 млн рублей.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков пояснил, что данный вопрос не будут включать в работу согласительной комиссии, поскольку в бюджете уже предусмотрено увеличение средств.

Андрей Маковский согласился с данным итогом. Вторым вопросом от депутата стало предложение об увлечении региональной субсидии на вывоз ТКО и установке камер видеонаблюдения в муниципалитетах на сумму 9 млн рублей. Данные меры способствуют уменьшение стихийных свалок, считает депутат.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов ответил, почему не поддерживает данный вопрос. «Мы выступаем за реализацию экологической реформы как изменения самосознания граждан», - сказал он и напомнил о многих проводимых экологических акциях. По мнению Сергея Грахова, еще одним инструментом могут стать штрафы.

В ходе обсуждения Александр Братчиков также предложил использовать такой инструмент взаимодействия, как социальная реклама.