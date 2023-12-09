ЖКХ

Очистные сооружения запускают в Пушкинских Горах после модернизации

Пусконаладочные работы идут на очистных сооружениях в Пушкинских Горах. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Фотографии предоставлены Арменом Мнацаканяном

«Благодаря усилиям нашего сенатора Андрея Анатольевича (Турчака — ред.), нашего правительства в лице губернатора Михаила Юрьевича (Ведерникова — ред.), фонда, который помог в реализации данного проекта, мы наконец-то достроили очистные в Пушкинских Горах. Сегодня идут пусконаладочные работы, я считаю, это уже процесс деликатный. Главное, что объект стоит, работает», - сказал Армен Мнацаканян в беседе с ГТРК «Псков».

Работа по реконструкции очистных сооружений стартовала еще три года назад, на полную модернизацию было выделено более 100 млн рублей. Новая станция будет обслуживать весь поселок. Подрядчик установил полностью отечественное оборудование.

«Здесь мы видим своевременные технологии. Теперь будем претендовать и на участие в следующих проектах, чтобы привести в порядок канализационно-насосные санации, локальные очистные сооружения. Подготовлена проектно-сметная документация, поэтому будем работать над тем, чтобы попасть и в следующий проект», - отметила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.