Общество

Модернизация очистных сооружений завершается в Пушкинских Горах

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян вместе с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой проконтролировал завершение работ по проекту реконструкции очистных сооружений в Пушкинских Горах. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Подрядчик завершает модернизацию (а по сути очистные были построены заново с учетом современных требований), и в начале декабря специалисты приступят к пуско-наладке. Проект капиталоемкий, стоимость более 100 млн рублей. Он бы не состоялся без поддержки нашего сенатора Андрея Турчака, губернатора Михаила Ведерникова и профильных специалистов правительства области. Всё необходимое сделали и местные власти», - отметил он.

С главой Новоржевского муниципального округа Любовью Трифоновой вице-спикер регионального парламента обсудил планы на ближайшие годы по участию в федеральных и региональных программах. «Сейчас нужно ускоряться с подготовкой необходимой документации для участия в проектах. Рад, что глава в контакте с областными коллегами, оказывается вся необходимая помощь. Есть ряд срочных вопросов, требующих поддержки округа со стороны областных властей. Будем стараться совместно помочь району», - продолжил он.

«В администрации Островского района вместе с главой Дмитрием Быстровым провели встречу с руководителем регионального комитета по спорту Галиной Овсовой и ее заместителем Дмитрием Сопотовым. Есть ряд проблемных вопросов, которые будем совместно решать. Кроме того, обсудили развитие физической культуры и спортивной инфраструктуры в районе», - добавил Армен Мнацаканян.