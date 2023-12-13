ЖКХ

Несколько деревень остались без электроснабжения в Палкинском районе

Погодные условия привели к отключению электроэнергии в нескольких населенных пунктах Палкинского района. Об этом сообщила глава района Ольга Потапова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В настоящее время на территории района работают четыре ремонтно-восстановительной бригады электриков, в том числе две направлены на территорию района для усиления. Приняты все необходимы меры для ускорения восстановительных работ», - рассказала Ольга Потапова.

Заявку по восстановлению электроснабжения можно оставить по номеру телефона: 8(811)4521472.

Ранее сообщалось, что филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в особом режиме из-за новой волны снегопадов и температурных «качелей».