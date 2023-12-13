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Запустить работу коллектора по улице Народной в Пскове могут до конца недели

13.12.2023 14:39|ПсковКомментариев: 0

Работы на аварийном коллекторе по улице Народной в Пскове подходят к завершению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Горводоканал»

Специалисты методом горизонтально-направленного бурения на участке дворовой канализационной сети заменили 36 метров трубопровода.

«Новую полиэтиленовую трубу проложили взамен старой керамической. Изношенная временем керамика потрескалась, после чего началось разрушение. Пришлось организовать временную перекачку сточных вод», – рассказали в «Горводоканале».

Сейчас основной этап аварийно-восстановительных работ позади, рабочим осталось заменить колодцы и соединить их с трубой. Затем участок ждет обратная засыпка и благоустройство.

Запустить в работу коллектор планируют до конца недели.

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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