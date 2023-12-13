ЖКХ

Без электроснабжения в Псковской области остаются около двух тысяч человек

Энергетики компании «Россети Северо-Запад» продолжают работать в особом режиме в Псковской области. Энергетики уже восстановили электроснабжение большей части потребителей. В настоящее время без электроснабжения остаются около двух тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото и видео здесь и далее: «Россети Северо-Запад»

Сегодня в регион прибыли дополнительные бригады из Вологодской, Новгородской областей и Республики Карелия. Работы идут круглосуточно. Всего на смене 109 бригад. Привлечено 114 единиц техники.

«Продолжаются работы по включению линий. Без электроснабжения остаются в основном хутора, в которых проживают всего по несколько человек. Такие населенные пункты как правило подключены к многокилометровым ЛЭП, поэтому энергетикам нужно время для обхода каждой линии. Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии», - рассказали в компании.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-220-0-220.