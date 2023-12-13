ЖКХ

Более двух тысяч человек остаются без энергоснабжения в Псковской области

2,4 тысячи человек оставались без энергоснабжения в Псковской области сегодня, 17 декабря, по состоянию на 14.00, сообщает Telegram-канал Минэнерго РФ.

Энергоснабжение было нарушено из-за непогоды. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

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Ранее в компании «Россети» отмечали, что очень важно передавать информацию по отключениям с конкретным адресом и телефоном для связи в единый контактный центр «Россетей» по номеру: 8-800-220-0-220. Энергетики видят отключения линий 10 кВ, однако, чтобы восстановить линию до конкретного потребителя, необходима информация непосредственно от абонента каждого населённого пункта, где имеются факты перерыва энергоснабжения.

Телефон работает круглосуточно.