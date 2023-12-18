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ЖКХ

Кому положена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, объяснил специалисты

18.12.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

С 1 июля 2023 года в силу вступил единый стандарт предоставления компенсации на расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, обязательный для всех регионов. С одной стороны, получение такой льготы значительно упростилось. С другой — заявителю могут отказать, если у него были долги по оплате, даже погашенные. Поэтому в Минстрое подготовили проект постановления правительства, в котором предложили отклонять заявления только при наличии непогашенной судебной задолженности по оплате ЖКУ за последние три года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и проходит публичное обсуждение до 9 января 2024 года.

Благодаря единому стандарту предоставления компенсации расходов на оплату «коммуналки» получить ее стало гораздо проще. Теперь по всей стране одна процедура оформления положенной преференции. Новый порядок касается льготников всех уровней, кроме россиян, претендующих на субсидию из-за низких доходов.

Правда, есть и минусы. Это возможность отказать претенденту на помощь государства, если у него были долги по оплате услуг ЖКХ, даже если он их уже оплатил. Устранить эту несправедливость и решили авторы проекта постановления. Они предложили разрешить органам соцподдержки отказывать заявителям, только если у них есть непогашенная судебная задолженность по коммунальным платежам, образованная не более чем за три последних года.

Кроме того, в Минстрое посчитали, что нужно снизить административную нагрузку на организации ЖКХ при предоставлении информации о задолженности и установить срок, чтобы передать эти данные в государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ в пять рабочих дней. А принимая решение об отказе в предоставлении льготы, чиновники должны будут использовать информацию из ГИС ЖКХ о наличии у граждан судебной задолженности по состоянию на первое число месяца.

Это актуальное предложение, которое можно только поддержать, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, развитие цифровых технологий позволяет помочь россиянам, которые имеют право на льготы по оплате за услуги ЖКХ, но иногда не могут ими воспользоваться в силу обстоятельств, к примеру, если когда-то вовремя не оплатили услуги коммунальщиков. Теперь им не придется доказывать, что они не являются должниками. «У нас есть ГИС ЖКХ, с помощью этой системы обеспечено межведомственное взаимодействие», — отметила депутат.

Расходы на жилищно-коммунальные услуги компенсируют на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Федеральная льгота положена нескольким категориям граждан:

  • это участники Великой Отечественной войны и военные, которые отслужили в армии не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
  • те, кто трудился во время Великой Отечественной войны в тылу на военных объектах или на прифронтовых участках железных и автодорог;
  • люди, проработавшие не менее шести месяцев в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, или те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны;
  • инвалиды войны, включая проживающих с ними членов семьи, и члены семей погибших инвалидов войны;
  • жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;
  • ветераны боевых действий;
  • инвалиды или семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;
  • работники бюджетных образовательных учреждений в сельской местности;
  • Герои Социалистического Труда, Труда РФ, Герои СССР и РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы и ордена Славы;
  • чернобыльцы, их вдовы, а также пострадавшие от радиации на Семипалатинском полигоне.

О региональной и муниципальной льготе решение принимают в местных органах власти.

В основном финансовую поддержку оказывают ветеранам труда, пенсионерам, многодетным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей.

Теги: #ЖКХ #льготы #коммуналка
Источник: Псковская Лента Новостей
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