ЖКХ

О возможности получить 100 тысяч рублей на газовое оборудование напомнили псковичам

Частичное возмещение затрат на приобретение газового оборудования для догазификации в виде единовременной денежной выплаты в размере до 100 тысяч рублей предусмотрено для жителей Псковской области. Об этом псковичам напомнили в пресс-службе администрации Пскова.

Мера соцподдержки установлена, согласно постановлению администрации Псковской области от 29 марта 2022 года №103, в редакции от 23 ноября 2023 года.

Право на льготу имеют инвалиды 1-й группы; инвалиды войны; имеющие в своей семье ребенка – инвалида; участники Великой Отечественной войны (договор до 31 декабря 2022 года); граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий ЧС в Чернобыле, Семипалатинске (8 категорий); члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга; ветераны боевых действий (договор до 31 декабря 2022 года); бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий (договор до 31 декабря 2022 года); граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

В целях реализации поручения президента Российской Федерации включена новая категория получателей меры: «участники специальной военной операции и члены их семей».

Кроме того, теперь гражданин может выбирать способ получения единовременной выплаты на догазификацию: единовременная выплата может быть перечислена на расчетный счет заявителя (возмещение понесенных фактических расходов на догазификацию) или на счет газораспределительной организации, с которой у гражданина заключен договор о подключении газового оборудования.

Подробности можно уточнить в комитете по социальной защите Псковской области, телефон: +7 (8112) 29-99-98.