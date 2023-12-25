ЖКХ

Фонарный вопрос

С наступлением тёмного времени года всегда учащаются обращения, касающиеся уличного освещения. Жалобы прилетают из разных уголков Псковской области, в том числе из южной столицы. Великолучане регулярно сетуют на отсутствие фонарей или их некорректную работу в различных микрорайонах города.

Псковская Лента Новостей выяснила, что об этом думают городские власти, с чем связаны возникающие проблемы, и сколько светильников уже заменили в Великих Луках.

«Горят через один»

График включения и отключения наружного освещения в городе определяется с учётом времени года и на основании длительности светового дня. К примеру, в начале октября фонари в Великих Луках должны были гореть с 18:35 до 6:35, а к концу декабря время увеличилось – с 16:40 до 9:15. При этом местные власти предупреждали о возможных отступлениях от графика плюс-минус 10 минут, в зависимости от метеорологических условий.

Однако, судя по сообщениям горожан в соцсетях, задержки порой оказываются гораздо более значительными. Иногда освещение вовсе отсутствует, либо фонари «горят через один». Некоторые великолучане недовольны степенью их яркости, якобы, «столбы освещают сами себя». «Поменяйте светильники с белого света на жёлтый, ситуация улучшится в разы», - таким, к примеру, видит решение проблемы подписчик одного из городских пабликов.

С наступлением зимы, когда темнеет раньше, а светает позже, количество жалоб увеличилось. Великолучане размещают посты в соцсетях, направляют в органы власти жалобы, в которых сообщают о проблематичности передвигаться по неосвещённым улицам и перспективе аварийных ситуаций на дорогах из-за негорящих фонарей или их недостаточного количества. Горожане обеспокоены и тем, что автомобилисты могут не замечать пешеходов, а последние не в силах найти безопасный путь домой в этой тьме. Люди недоумевают, почему вынуждены подсвечивать путь фонариками, будто живут на селе, а не в городской черте.

В частности, в обращениях шла речь об улице Литвиниховской, улице Дальней, где не работают светильники вблизи остановки общественного транспорта. Также поступали сообщения о потёмках на улицах Антонова, Заслонова, на участке от Щорса до Герцена.

Один горожанин попросил отремонтировать фонарь на дворовой территории на улице Вокзальной, 38. «Двор очень тёмный, а дорога к школе 12 с трёх сторон, детям этот участок дороги трудно перейти, так как машин очень много, особенно трудно было осенью, да и сейчас, когда снег растаял», - обратился он к городским властям с просьбой принять меры.

В администрации заверили, что в управляющую компанию «Новый микрорайон», отвечающую за данную территорию, уже направлено письмо с просьбой о ремонте фонаря в срок до 15 января 2024 года.

Ситуация под контролем

Администрация Великих Лук старается оперативно реагировать на подобные обращения в тесном взаимодействии с энергетиками и управляющими компаниями. «В связи с большим количеством обращений от жителей города по неудовлетворительной работе уличного освещения, а также вопросов по отключению электроэнергии в домах, администрация города направила письмо на имя и. о. заместителя генерального директора – директора Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» для принятия мер реагирования по данным вопросам», - ответ властей размещён в соцсети «ВКонтакте» под одной из жалоб.

В городской администрации подчеркнули, что сотрудники управления ЖКХ производят регулярный осмотр линий уличного освещения, по результатам которого сетевикам направляются заявки с целью выявления причин неисправностей и восстановления работоспособности фонарей.

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) глава администрации Великих Лук Андрей Беляев пояснил, с чем связаны проблемы с уличным освещением в муниципалитете. По его сообщению, их можно разбить на две части. Первая — выход из строя сетей, которые подают электричество в город. Данный вопрос постепенно решается в рамках инвестиционной программы, по которой энергетикам поступает новая техника для расчистки просек вблизи ЛЭП и восстановления линий. Андрей Беляев напомнил, что регулярно проводятся рабочие встречи с региональным и местным руководством «Россетей», и данный вопрос постепенно снимается с повестки.

Вторая проблема — состояние городских сетей. Их планомерная замена тоже ведется, но охватить все участки разом не представляется возможным в связи с обширностью линий. Глава городской администрации подчеркнул, что муниципальный контракт по замене уличного освещения реализуется, и управление ЖКХ занимается мониторингом неработающих светильников.

Кроме того, в случае авралов, вызванных непогодой, выделяются силы и средства для оперативного устранения порывов проводов и выхода сетей из строя, энергетики присылают дополнительные бригады из региона и соседних областей.

«Мы контролируем ситуацию, все подобные отключения ликвидируются в регламентный срок. Понятно, что для жителей это всегда неудобства. Сетевики над этой проблемой работают, и надеемся, что в дальнейшем у них получится уменьшить количество отключений», - добавил Андрей Беляев.

Он заверил, что все сигналы, которые поступают через ЕДДС, в приёмную правительства и администрацию города «берутся на карандаш». «Составлен график, мы понимаем, сколько и где светильников нужно поменять, и эта работа планомерно ведётся», - уточнил глава администрации и сообщил о планах закупить на средства экономии дополнительные фонари, чтобы закрыть существующую потребность в ближайшее время. «Если даже в этом году мы не справимся, то в начале следующего года эта работа будет продолжена», - отметил гость студии.

Лампы нового поколения

Поэтапная модернизация системы уличного освещения в Великих Луках проводится на протяжении последних лет с целью замены устаревших, энергозатратных ламп на светодиодные. Массовая замена фонарей началась ещё в 2019-м году, а в 2020-м энергоэффективные светильники засияли почти на каждой городской улице. Обновление велось по заявкам великолучан, с учётом мнения комиссии по безопасности дорожного движения и там, где лампы уже не работали или плохо светили.

В 2020-м году на балансе города уже находились порядка 1 500 светодиодных светильников, с тех пор ежегодно закупается порядка 400 ламп нового поколения. Именно такое количество фонарей заменили по итогам 2022-го года, попутно оборудовав новую линию уличного освещения по улице Гоголя. В настоящее время закуплено ещё 357 светильников уличного освещения, заменено 212, уточнили в городской администрации.

Помимо этого, качество освещения улучшается в рамках различных федеральных и региональных программ. Так, новые фонари оборудуют в ходе ремонта улично-дорожной сети или дворовых территорий. К примеру, в этом году Великие Луки получили от региона на указанные цели 469 млн рублей. Средства пошли реконструкцию пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова, участка дороги от перекрестка улицы Металлистов - улицы Антонова до улицы Камышовой и улицы Камышовой, а также ремонт улицы Новосокольнической, где построили тротуары и недостающее наружное освещение.

А в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» светлее становится на общественных пространствах. В прошлом году благоустройство велось в скверах на площади Александра Матросова, в Карцево и на площади Константина Рокоссовского. В последнем впервые за всё время появилось освещение — по многочисленным просьбам горожан там установили новые фонарные столбы со светодиодными светильниками. В 2023-м году по той же программе было восстановлено освещение в Пушкинском сквере. В 2024 году реконструкция ждёт сквера на улице Дружбы и северную часть острова Дятлинка.

Великолукские власти подчёркивают, что не остановятся на достигнутом, и замена светильников продолжится. С учётом того, что новые фонари позволяют экономить электричество, высвободившиеся деньги получится направлять на строительство новых линий и замену фонарей в дальнейшем. Энергетики тоже не стоят на месте и совершенствуют свою работу. Поэтому есть надежда, что уже в обозримом будущем проблема с освещением в южной столице региона будет решена.

Ульяна Лаблюк