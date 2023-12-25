ЖКХ

38 многоквартирных домов отремонтируют в Псковской области в 2024 году

Проведенная актуализация краткосрочного плана капитального ремонта на 2024-2026 годы и сэкономленные средства позволили в 2024 году дополнительно включить в работу по капитальному ремонту 39 элементов в 38 многоквартирных домах на общую сумму 251,147 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Добавлены дома, расположенные в следующих муниципальных образованиях: город Псков, город Великие Луки, Островский район, Печорский район, Порховский район, Псковский район и Пыталовский район. Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на 2024 год жители могут на официальном сайте регионального оператора в разделе «Региональная программа».

В рамках краткосрочного плана 2024 года запланирован капитальный ремонт 188 конструктивных элементов в 143 многоквартирных домах, а именно: 54 крыши, 27 фасадов, 21 система холодного водоснабжения, 21 система водоотведения, 13 систем электроснабжения, 9 систем горячего водоснабжения, 9 фундаментов, 7 систем теплоснабжения, 3 подвальных помещения. Также планируется заменить 75 лифтов в 24 многоквартирных домах.

В январе 2024 года региональный оператор направит собственникам дополнительные предложения о проведении работ по капитальному ремонту. Текст предложения, содержащий сведения о сроке начала капитального ремонта, перечне запланированных услуг и работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования, будет размещен в платежных документах на уплату взносов на капитальный ремонт.

Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения указанных предложений обязаны принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не примут решение о проведении капитального ремонта, орган местного самоуправления примет решение о проведении такого ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора.