ЖКХ

Программы обновления всех систем ЖКХ будут продолжены — Песков

Сейчас нет необходимости в дополнительных поручениях, касающихся мониторинга состояния систем ЖКХ, как и в кадровых решениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этом нет необходимости. Это обычный процесс. Программы реализуются постоянно», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться. За 10 или 15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно. Поэтому эти программы растянуты по времени», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Пескова попросили прокомментировать ситуацию с отоплением в ряде населенных пунктов страны, обострившуюся на фоне аномальных морозов. Его спросили, почему потребовалось вмешательство президента.

Он подчеркнул, что ситуация решалась весьма оперативно, а президент только принимал доклады соответствующих ведомств.

«В данном случае речь шла о докладах президенту о ситуации, о координации работ со стороны главы государства и тех ведомств, которые должны прилагать усилия для купирования этих кризисных ситуаций», - сказал Песков.

«Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого ее начала. Во всех местах, где были аварийные ситуации, экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные и региональные службы работали в круглосуточном режиме», - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что со стороны ведомств и региональных чиновников «был приложен максимум возможных усилий».

«Действительно в некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу, к сожалению. Много неудобств и зачастую мучений людям пришлось пережить. Кто-то сидел в холоде, кто-то без электричества. Разумеется, будут делаться выводы, чтобы в местах, где наиболее уязвима с точки зрения ветхости инфраструктура, она заранее менялась», - сказал Песков.