ЖКХ

Электроснабжение в Заплюсье восстановили после аварийного отключения

Электроснабжение в Заплюсье восстановили после аварийного отключения из-за ветра. Об этом глава Плюсского района Наталья Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Электроэнергия населённых пунктов городского поселения Заплюсье восстановлена полностью. Энергетики провели оперативные переключения и полностью восстановили электроснабжение нескольких населенных пунктов Плюсского района после отключения высоковольтной воздушной линии. С 11:08 все потребители и социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме», – написала Наталья Иванова.

Аварийное отключение высоковольтной линии произошло в связи с порывами ветра, электроэнергии не было в населённых пунктах: Заплюсье, Заполье, Андромер, Запесенье, Дуброво и других.