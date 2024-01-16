ЖКХ

Огромная лужа образовалась на Завеличье из-за утечки на водопроводе

Утечку на сетях на Рижском проспекте в Пскове устраняют сотрудники муниципального предприятия «Горводоканал». Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, все абоненты получают воду, отключений не производилось.

«Утечка на сетях. Работает аварийная бригада. Работы, скорее всего, сегодня не завершат - большая глубина», - рассказали в «Горводоканале».

На данный момент напротив дома №67 на Рижском проспекте разлилась огромная лужа.

На предприятии отметили, что утечка не отразится на жизнедеятельности микрорайона, все абоненты получают холодную воду.