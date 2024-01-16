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Александр Котов о полномочиях в сфере обращения с отходами и мусорном коллапсе

16.01.2024 17:02|ПсковКомментариев: 1

Сегодня на внеочередной сессии депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в статью 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления. Внесение изменений в действующий закон позволит принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

О необходимости и своевременности принятых изменений рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, позволят ли изменения в законопроект навести порядок в сфере ТКО и организовать должный контроль за деятельностью регоператора, за всей сферой по обращению с ТКО?

- Вопросы, связанные с деятельностью регионального оператора по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов, в Псковском областном Собрании возникали давно. Неоднократно по этому поводу были слушания в рамках парламентского часа на наших заседаниях. В последнее время ситуация, к сожалению, стала ухудшаться. И в районах области, и в городе Пскове наблюдали ситуацию, когда своевременно не вывозились и не очищались мусорные контейнеры, когда площадки для накопления ТКО зарастали мусором. В новогодние праздники оказалось, что необходимо срочное вмешательство.

Губернатор своевременно отреагировал, провел совещание, дал соответствующие поручения и установил срок, в течение которого эти проблемы должны быть устранены всеми участниками этого процесса, в том числе и нашими органами исполнительной власти области. Надеюсь, что такие решения будут приняты со стороны тех, кто отвечает за выполнение этой работы. И мы увидим в ближайшее время изменения в лучшую сторону.

Сегодня мы рассматривали вопрос, который был внесен губернатором. Это изменения в закон, где предусматривается передача полномочий органам исполнительной власти по организации деятельности регионального оператора по сбору, утилизации твердых бытовых отходов. Самое главное, что там предусматривается возможность установления жесткого, четкого порядка деятельности регионального оператора и, соответственно, его ответственности, вплоть до лишения юридического лица статуса регионального оператора.

Иногда бывает, что любые другие меры не работают, а только крайние. Если возникнет такая необходимость, у губернатора появляется право отреагировать с помощью этой крайней меры - лишить статуса регионального оператора. Это юридическое лицо, которое у нас сегодня занимается сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. Таким образом, у органов исполнительной власти появляется возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы, у них появляется возможность создать нормативно-правовую базу, которой должны руководствоваться все участники этого процесса. За нами остается контроль.

Мы сегодня приняли решение, что в марте на очередной сессии послушаем, как у нас обстоят дела с вывозом твердых коммунальных отходов. Пригласим, естественно, представителя регионального оператора, чтобы он нам рассказал, какие меры предпринимаются для устранения выявленных, на мой взгляд, вопиющих случаев неисполнения обязанностей по сбору и утилизации твердых бытовых отходов.

- Если потребуется, готовы ли органы власти и дальше ужесточать законодательство в сфере обращения с ТКО или сегодня была принята крайняя мера?

- Если отталкиваться от тех изменений, которые мы приняли сегодня, то мер для реагирования органов исполнительной власти достаточно. Как я сказал, в том числе это и крайняя мера - лишение статуса регионального оператора. Надо просто четко этими возможностями воспользоваться. Мне кажется, что в большей степени действуют не обещания по принятию мер к недобросовестным участникам этого процесса, а именно конкретные действия. Предупреждение сегодня губернатором выдано. Следующий этап - это уже, на мой взгляд, крайняя мера, которую нужно принимать. Мы не можем зарастать мусором.

- Вы знаете ситуацию в Струго-Красненском и Плюсском районах. Как там с вывозом мусора было в этот период? Вы говорили, что в районах еще хуже ситуация, чем в Пскове.

- В Пскове это достигло своего пика в период праздничных выходных, новогодних дней. А в районах эта ситуация периодически возникала и раньше. Я сам лично неоднократно наблюдал контейнеры и площадки, которые были завалены мусором. У меня даже был разговор с представителем регионального оператора по этому поводу. Там были озвучены, на их взгляд, объективные причины, но нас причины здесь не волнуют. То есть вы взялись выполнять эти обязательства, пожалуйста, выполняйте их добросовестно и четко, как положено. То, что произошло сейчас в городе Пскове, это пик негативной и тревожной ситуации. На самом деле, проблема уже нарастает достаточно давно.

- Позволят ли сегодняшние нововведения не допустить повторения мусорного коллапса?

- Я надеюсь, что принятые со стороны губернатора меры повлияют на изменение отношения регионального оператора к этой работе. А если нет, тогда ничего не остается другого, кроме как искать другого, более добросовестного подрядчика. Мы обязательно будем делать это совместными усилиями. Губернатор будет выполнять с органами исполнительной власти те полномочия, которые определены законом области. А мы будем эту ситуацию контролировать в рамках деятельности нашего законодательного органа.

Беседовала Светлана Герасимова

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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