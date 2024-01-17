ЖКХ

О проблемах газификации рассказали псковичи Алексею Севастьянову в Штабе общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки в Пскове в ежедневном режиме проходят приёмы граждан – 19 января с заявителями встретился депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Жители городского микрорайона Кресты и деревни Черёха Псковского района обратились к депутату со схожей проблемой – в уже газифицированных домах люди ожидают подключения. На приёме также присутствовала экс-сенатор, ныне руководитель региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» Елена Бибикова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Пенсионерка Людмила Плясухина, проживающая в четырёхквартирном доме на улице Харченко, в прошлом году обратилась в «Газпром межрегионгаз Псков» с просьбой выдать разрешение на установку газового отопления. «Газ у нас в доме есть, но отопление было печное. А тут печка прогорела, стало холодно, вот я и обратилась в газовую контору. Обещали перезвонить в декабре – не перезвонили, в январе связалась с ними сама – документов моих не нашли и стали гонять по кругу: пять номеров обзвонила, и в итоге на первый же номер меня и вернули», - поделилась негативным опытом заявительница.

Людмила Плясухина уточнила, что как вдова ветерана-афганца она относится к льготной категории граждан, но это обстоятельство, по её словам, сотрудники «Газпром межрегионгаз Псков» проигнорировали, не включив её в льготную очередь. До сих пор пенсионерка не получила информацию, в какие сроки будет выдано разрешение на подключение газового отопления.

Военный пенсионер, ветеран боевых действий Олег Хохлов, который пришёл на приём к депутату вместе с супругой, ждёт подключения газа к своему дому в Черёхе уже два года. По договору о догазификации семья ещё в октябре 2022 года внесла 50-процентную предоплату, по просьбе Газпрома договор был перезаключён до окончания 2023 года, но в январе 2024-го Олегу Хохлову вновь предложили продлить неисполненный договор – ещё на год.

«Самое интересное, что к нашему дому на четыре квартиры сетевой газ уже подведён, в двух квартирах газ есть. Труба проходит в полуметре от нашей стены. Соседи дали добро подключиться к ним. Абсолютно непонятно, в чём проблема», - рассказал об абсурдной ситуации посетитель Штаба общественной поддержки.

Алексей Севастьянов признал, что проблема со сроками газификации, к сожалению, типична для региона. «Депутаты областного Собрания в прошлом году четыре раза проводили парламентский час по ситуации с догазификацией. Желающих провести газ много, бригад не хватает, в сроки газовики не укладываются и вынуждают людей продлевать договоры. Эта некачественная работа стала причиной смены руководителя "Газпром межрегионгаз Псков" - недавно назначен новый генеральный директор, но ситуация от этого проще не становится», - проинформировал граждан депутат.

Алексей Севастьянов пообещал связаться с представителями Газпрома и разобраться в причинах конкретных случаев, о которых рассказали граждане.

«Ситуация будет находиться под нашим контролем – так же, как и ваши обращения в Штаб общественной поддержки. Думаю, оперативное решение будет найдено», - заверил псковичей Алексей Севастьянов.