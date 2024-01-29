ЖКХ

Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году

План по капитальному ремонту в многоквартирных домах в Псковской области в 2023 году выполнили на 98,99%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном фонде капитального ремонта.

«Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2023 год был запланирован капитальный ремонт 220 конструктивных элементов в 176 многоквартирных домах на сумму 950,5 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт 217 элементов в 176 домах, что в процентном отношении составляет 98,99%», - сообщили в фонде.

В рамках реализации мероприятий краткосрочного плана на 2023 год всего отремонтировано: 100 крыш, 22 фасада, 17 систем холодного водоснабжения, 15 систем электроснабжения, 15 систем водоотведения, 9 систем горячего водоснабжения, 12 систем теплоснабжения, 4 фундамента, 4 подвальных помещения. Выполнены работы по замене 60 лифтов в 19 многоквартирных домах.

Работы осуществлялись на средства, уплаченные собственниками квартир и нежилых помещений в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт. В 2023 году, по сравнению с 2022 годом, собираемость взносов увеличилась на 3,44% и составила 94,45%. Задолженность по оплате сократилась на 19,69 млн рублей. За 2023 год с собственники помещений заключили 165 соглашений о реструктуризации задолженности на общую сумму 4,5 млн рублей.

Наиболее высокий процент собираемости взносов на общем счете регионального оператора с нарастающим итогом за период с марта 2015 года по декабрь 2023 года отмечается в следующих муниципальных образованиях:

Новосокольнический район – 94,47%;

Новоржевский муниципальный округ – 92,11%;

Усвятский район – 92%.

Самая низкая платежная дисциплина наблюдается в Стругокрасненском муниципальном округе – 53,07%, Гдовском районе – 53,74% и в Себежском районе – 68,71%.

В целях минимизации задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт региональный оператор в 2023 году подал в суд более 2500 исков, в судебном порядке взыскана задолженность в размере 41,1 млн рублей.

«Благодаря совместной работе органов исполнительной власти Псковской области, органов местного самоуправления, регионального оператора и управляющих организаций за 2023 год улучшено качество жизни почти для 18 тысяч человек, проживающих в многоквартирных домах на территории нашей области», - отметили в фонде.

Напомним, что в соответствии с краткосрочным планом на 2024 год запланирован капитальный ремонт 188 конструктивных элементов в 143 многоквартирных домах на общую сумму порядка 760 млн рублей, в том числе, планируется заменить 75 лифтов в 24 многоквартирных домах.

На текущую дату по 68 элементам уже заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ, по 85 домам заключены договоры на разработку проектно-сметной документации. Также объявлены аукционы на разработку еще 31 проектно-сметной документации.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на 2024 год жители могут на официальном сайте регионального оператора в разделе «Региональная программа капитального ремонта».