Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» кто там?
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Псков кофейни и пекарни
«обратный отсчет» с губернатором
коронные фразы
«Академия Слуха» подарки 1+1
Два хита псковской кухни
влиятельная сотня
2023 полититоги
новое поколение сето
 
 
 
ещё ЖКХ 29.01.2024 17:510 Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году 29.01.2024 17:510 Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году 29.01.2024 11:460 Десятки домов в Великих Луках останутся без электричества в конце января 27.01.2024 21:301 «Экопром» перечислил места в Пскове, где будут вывозить КГО 28 января 26.01.2024 20:450 Ремонтные работы на тепловых сетях завершили на Запсковье 26.01.2024 18:000 Количество рабочих бригад по догазификации увеличат в Островском районе
 
 
 
Самое популярное 23.01.2024 15:380 С четырьмя погибшими в ходе СВО рядовыми простились в Псковской области 22.01.2024 21:501 Ушел из жизни бывший декан Псковского политехнического института 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году

29.01.2024 17:51|ПсковКомментариев: 0

План по капитальному ремонту в многоквартирных домах в Псковской области в 2023 году выполнили на 98,99%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном фонде капитального ремонта. 

«Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2023 год был запланирован капитальный ремонт 220 конструктивных элементов в 176 многоквартирных домах на сумму 950,5 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт 217 элементов в 176 домах, что в процентном отношении составляет 98,99%», - сообщили в фонде. 

В рамках реализации мероприятий краткосрочного плана на 2023 год всего отремонтировано: 100 крыш, 22 фасада, 17 систем холодного водоснабжения, 15 систем электроснабжения, 15 систем водоотведения, 9 систем горячего водоснабжения, 12 систем теплоснабжения, 4 фундамента, 4 подвальных помещения. Выполнены работы по замене 60 лифтов в 19 многоквартирных домах.

Работы осуществлялись на средства, уплаченные собственниками квартир и нежилых помещений в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт. В 2023 году, по сравнению с 2022 годом, собираемость взносов увеличилась на 3,44% и составила 94,45%. Задолженность по оплате сократилась на 19,69 млн рублей. За 2023 год с собственники помещений заключили 165 соглашений о реструктуризации задолженности на общую сумму 4,5 млн рублей.

Наиболее высокий процент собираемости взносов на общем счете регионального оператора с нарастающим итогом за период с марта 2015 года по декабрь 2023 года отмечается в следующих муниципальных образованиях:

  • Новосокольнический район – 94,47%;
  • Новоржевский муниципальный округ – 92,11%;
  • Усвятский район – 92%.

Самая низкая платежная дисциплина наблюдается в Стругокрасненском муниципальном округе – 53,07%, Гдовском районе – 53,74% и в Себежском районе – 68,71%.

В целях минимизации задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт региональный оператор в 2023 году подал в суд более 2500 исков, в судебном порядке взыскана задолженность в размере 41,1 млн рублей. 

«Благодаря совместной работе органов исполнительной власти Псковской области, органов местного самоуправления, регионального оператора и управляющих организаций за 2023 год улучшено качество жизни почти для 18 тысяч человек, проживающих в многоквартирных домах на территории нашей области», - отметили в фонде. 

Напомним, что в соответствии с краткосрочным планом на 2024 год запланирован капитальный ремонт 188 конструктивных элементов в 143 многоквартирных домах на общую сумму порядка 760 млн рублей, в том числе, планируется заменить 75 лифтов в 24 многоквартирных домах.

На текущую дату по 68 элементам уже заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ, по 85 домам заключены договоры на разработку проектно-сметной документации. Также объявлены аукционы на разработку еще 31 проектно-сметной документации.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на 2024 год жители могут на официальном сайте регионального оператора в разделе «Региональная программа капитального ремонта».

Теги: #регион60 #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 18 человек
29.01.2024, 19:000 Делегация колледжа искусств побывала в Пушкинских Горах в рамках «Культурных выходных» 29.01.2024, 18:450 В Пскове открылся книжный клуб «В смысле» 29.01.2024, 18:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 января 29.01.2024, 18:270 Драка на кухне в Пскове закончилась уголовным делом
29.01.2024, 18:270 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 20 единиц гражданского оружия 29.01.2024, 18:150 Псковский омбудсмен принял участие в расширенной коллегии УМВД по Псковской области 29.01.2024, 18:121 Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года 29.01.2024, 18:110 Александр Котов о ДЭГ: Я сторонник этого сервиса, и всем его рекомендую
29.01.2024, 18:040 ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за четыре года 29.01.2024, 18:000 Великолучанин случайно убил собутыльника в гостях 29.01.2024, 18:000 Кто и как может получить доплату к пенсии, рассказали россиянам 29.01.2024, 17:510 Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году
29.01.2024, 17:423 Реплика Константина Калиниченко: «Мастер и Маргарита» – 2024 29.01.2024, 17:342 О выборе профессии и принятии сложных решений поговорили депутаты со старшеклассниками 29.01.2024, 17:280 Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года 29.01.2024, 17:270 «Гайд-парк»: Анатолий Копосов о юбилее, псковской политике и десятилетиях перемен. ВИДЕО
29.01.2024, 17:080 Несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками не досчитались более 5 млн рублей 29.01.2024, 16:560 Псковский танцевально-спортивный клуб «Триумф»: Новый год мы начали с новых побед 29.01.2024, 16:540 Наш - не наш? 29.01.2024, 16:450 Михаил Иванов: Дистанционное электронное голосование - система будущего
29.01.2024, 16:420 Подвесные скамейки со снетками установили на псковской набережной 29.01.2024, 16:420 Вандалы отломали штык на памятнике солдату Первой мировой войны в Пскове 29.01.2024, 16:350 Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике собрали свыше 200 участников 29.01.2024, 16:270 Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко
29.01.2024, 16:230 Виталий Рахманов: ДЭГ — хороший пример цифровой трансформации 29.01.2024, 16:210 Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по карате в Петербурге 29.01.2024, 16:030 Премьера спектакля «Мой не мой» в Псковском драмтеатре. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.01.2024, 15:510 Социальный фонд России проиндексирует материнский капитал псковских семей на 7,4%
29.01.2024, 15:371 Профсоюзы примут участие в наблюдении за выборами в Псковской области 29.01.2024, 15:350 Нарушение конституционных прав на образование выявил Дмитрий Шахов 29.01.2024, 15:340 «ГорДозор»: Новые меры против старых проблем. ВИДЕО 29.01.2024, 15:190 Большинство респондентов ПЛН считают, что мир сошел с ума
29.01.2024, 15:110 Летние шины были установлены на передних колесах автомобиля, попавшего в смертельное ДТП с автобусом под Великими Луками 29.01.2024, 15:060 РСХБ прогнозирует рост доходов фермеров от сельского туризма до 250 млрд рублей в год 29.01.2024, 14:560 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа Nagart 29.01.2024, 14:500 Прощание с погибшей школьницей в Великих Луках пройдет 30 января
29.01.2024, 14:370 «Постскриптум»: Директива Минкульта, дискуссия о льготных лекарствах и кадровый «сквозняк» в Доме Советов. ВИДЕО 29.01.2024, 14:290 Анатолий Копосов: ДЭГ позволяет охватить серьезные слои населения 29.01.2024, 14:220 Обвиняемой в убийстве детей великолучанке продлили арест 29.01.2024, 14:130 Названа причина блокировки интернета стандарта LTE на Северо-Западе России
29.01.2024, 13:590 Пскович сядет в тюрьму за убийство пользовательницы сайта знакомств 29.01.2024, 13:490 Вставай на лыжи: как псковичи справляются со стрессом 29.01.2024, 13:441 В Пскове должен быть памятник детям войны — Анатолий Копосов 29.01.2024, 13:420 Крупную партию гуманитарного груза получили псковские военнослужащие в зоне СВО
29.01.2024, 13:290 Предвыборный штаб Путина объявил о старте агитационной кампании 29.01.2024, 13:190 Слухи о закрытии гинекологического отделения псковской горбольницы развеяли в облздраве 29.01.2024, 13:180 Почему лидер КПРФ не пошел на выборы президента, объяснил Анатолий Копосов 29.01.2024, 13:130 Псковская область договорилась об укреплении сотрудничества с Казахстаном
29.01.2024, 13:091 Уголовное дело в отношении шестерых экс-полицейских вернули в псковский городской суд 29.01.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 29.01.2024, 12:570 ГК «ЭнергоПроф» оборудовал источником бесперебойного питания мясокомбинат из Великих Лук 29.01.2024, 12:530 Фотофакт: Дорожный знак находится на грани падения на Завеличье
29.01.2024, 12:530 Памятный митинг в честь 80-летия со дня освобождения города от фашистских захватчиков прошел в Новосокольниках 29.01.2024, 12:390 «Постскриптум»: Директива Минкульта, дискуссия о льготных лекарствах и кадровый «сквозняк» в Доме Советов 29.01.2024, 12:380 Медицинский психолог трудоустроился в Псковский госпиталь для ветеранов войн 29.01.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новые меры против старых проблем
29.01.2024, 12:260 Троим великолучанам грозит до 12 лет тюрьмы за избиение мужчины 29.01.2024, 12:190 Каток в Финском парке в Пскове закрыли из-за погоды 29.01.2024, 12:090 Полицейские оказали доврачебную помощь 81-летней женщине в Псковской области 29.01.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анатолием Копосовым
29.01.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 января 29.01.2024, 11:560 Два премьерных показа спектакля «Мой не мой» прошли в Пскове с аншлагом 29.01.2024, 11:460 Десятки домов в Великих Луках останутся без электричества в конце января 29.01.2024, 11:360 Композицию «Страницы блокадного Ленинграда» подготовили в псковском колледже
29.01.2024, 11:260 Путина зарегистрировали кандидатом на президентских выборах 29.01.2024, 11:200 Яндекс 360 для бизнеса создал виртуальное рабочее пространство для одного из ведущих производителей товаров широкого потребления в России 29.01.2024, 11:100 «Душа земли Псковской» назначена руководителем комитета культуры администрации Великих Лук 29.01.2024, 11:050 ГорДозор: Новые меры против старых проблем
29.01.2024, 11:040 Память Алии Молдагуловой почтили в Новосокольническом районе 29.01.2024, 10:560 В Пскове автомобиль сбил пьяного мужчину, вышедшего на проезжую часть 29.01.2024, 10:420 30 лет назад состоялись первые выборы депутатов Псковского областного Собрания 29.01.2024, 10:370 Ссора между экс-супругами в Великих Луках закончилась поножовщиной
29.01.2024, 10:240 «Гайд-парк»: Анатолий Копосов о юбилее, псковской политике и десятилетиях перемен 29.01.2024, 10:130 В России отменят госпошлину за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО 29.01.2024, 10:100 Астрономо-геодезический диктант пройдет в Псковском планетарии 10 февраля 29.01.2024, 10:000 Сажа горела в дымоходе городской бани в Невеле
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru