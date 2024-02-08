ЖКХ

Более 10 тысяч псковичей контролируют работу управляющих организаций в приложении «Госуслуги. Дом»

В Псковской области растет количество пользователей мобильным приложением «Госуслуги. Дом». К возможностям современного и эффективного онлайн-сервиса по решению вопросов в сфере ЖКХ в одном окне регулярно обращаются уже более 10 тысяч жителей многоквартирных домов в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

«Госуслуги. Дом» — многофункциональный сервис по управлению домом, доступный сразу во всех регионах Российской Федерации.

В приложении можно отправить заявку в управляющую организацию прямо через свой смартфон в любое время и в удобном месте. Работу сервиса сопровождает умный чат-бот, который поможет классифицировать проблему, задаст уточняющие вопросы. К заявке можно добавить иллюстрирующие проблему фотографии. После отправки приложение сообщит регламентированные сроки ответа, а когда обратная связь поступит — пришлет уведомление. Ответ управляющей организации можно оценить. Если проблема так и не решилась, пользователь может пожаловаться в жилищную инспекцию. Помимо управляющей организации, пользователь может отправить заявку в ресурсоснабжающую организацию или в службу поддержки.

С помощью приложения можно контролировать деятельность управляющей организации и получать ежегодные отчеты по расходам. Здесь же в доступном формате проводится информирование жителей о составе работ по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения. С помощью приложения управляющая организация также может напрямую сообщать собственникам о важных событиях.

Сервис аккумулирует показания по всем счетчикам в одном месте и архивирует их для просмотра в любое время. Кроме того, собственник жилья получает автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определенный срок и оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Ко всему приложение является доступной для всех регионов легитимной онлайн-платформой для проведения общедомовых собраний, а также прямого общения собственников жилья с соседями с помощью удобных чатов.

Чтобы начать пользоваться приложением «Госуслуги. Дом», необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России.