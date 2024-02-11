ЖКХ

Псковичи могут получить квитанцию на капремонт по электронной почте

Квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт можно получать в электронном виде на адрес электронной почты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

«Это удобно для тех, кто проживает по другому адресу или временно находится в другом регионе, а также для тех, кто оплачивает квитанции онлайн. По желанию собственник помещения может изменить способ получения платежного документа на электронный вариант, направив соответствующее заявление на официальную электронную почту регионального оператора - info@fkr60.ru, через "Форму обратной связи" на сайте или в группу во "ВКонтакте" через личные сообщения. В заявлении укажите адрес квартиры и электронную почту, на которую необходимо направлять квитанции», - рассказали в Фонде.

После того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться в почтовый ящик не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному, по желанию процедуру доставки документа по почте можно возобновить.

Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 8(8112) 29-82-23 или по телефонам расчетной группы: