ЖКХ

ПЛН-ТВ: Газификация поселка Бежаницы

12 февраля 2024 года вместе с полномочным представителем президента Российской Федерации в СЗФО Александром Гуцаном, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым, главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым и местными жителями сотрудники «Газпрома» запустили внутрипоселковый газопровод в Бежаницах.

Строительство газопровода в поселке велось в рамках президентской программы социальной догазификации. Ее по поручению Владимира Путина реализует «Единая Россия» вместе с «Газпромом межрегионгаз» и правительством региона. Как запустили газопровод в Бежаницах - в сюжете ПЛН-ТВ.