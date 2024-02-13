ЖКХ

Жителям Пскова назвали способы проверить достоверность квитанции за отопление

Если возникают малейшие сомнения в достоверности квитанции, которая пришла от муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», жители Пскова должны уточнить информацию, связавшись с предприятием любым удобным способом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

«Вместе с развитием технологий развиваются и виды мошенничества! Пока телефоны были кнопочными, мы рисковали потерять только средства баланса устройства, если бы повелись на уловки мошенников. В современной реальности одно необдуманное действие при передаче информации мошенникам грозит не только потерей всех сбережений, но и неподъёмными кредитами на несколько десятилетий вперёд», - отметили на предприятии.

Чтобы не стать жертвой мошенников при оплате счета за отопление, жителям Пскова рекомендуют пользоваться надёжными и проверенными платёжными сервисами. Можно завести отдельную карту для всех расчётах в интернете и ни при каких условиях не передавать свои личные платёжные сведения третьим лицам.

«Не доверяйте сомнительным квитанциям! Если возникают малейшие сомнения в достоверности квитанции, которая пришла от нашего предприятия, незамедлительно обратитесь к нам», - призвали в ПТС.

Проверить информацию из квитанции «Псковских тепловых сетей» можно:

в личном кабинете на сайте,

в чат-боте в Telegram,

в сообщениях группы в социальной сети «ВКонтакте»,

в центре по обслуживанию клиентов по телефону: 20-17-66.

«Да и вообще, вы можете перейти на электронные квитанции, тогда никаких сомнений в их достоверности не будет. Попутно ещё и деревья спасём от вырубки», - заметили в ПТС.

Жителям региона посоветовали делиться информацией о действиях мошенников и способах уберечься от них со своими старшими и пожилыми родственниками.