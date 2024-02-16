ЖКХ

График вывоза крупногабаритных отходов в Пскове уточнил «Экопром»

Опубликован график вывоза крупногабаритных отходов в Пскове 17 и 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Ежедневно водители филиала ООО "Экопром" сталкиваются с заблокированными проездами и доступом к контейнерным площадкам. В выходные дни это особенно актуально. Именно в выходные Регоператор обращает особое внимание на адреса, где запланирован вывоз КГО», - уточнили в пресс-службе.

В «Мехуборке» напомнили, что вывоз твердых коммунальных отходов, в т.ч. КГО, осуществляется ежедневно, но в выходные дни осложнен из-за припаркованных автомобилей жильцов.

«Уважаемые автовладельцы, убедительно просим заблаговременно продумывать места парковки!» - обратились в компании к автовладельцам.