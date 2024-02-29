ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»: Капремонт в вопросах и ответах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов.

Ведущий программы, член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов предлагает поговорить на тему «Капремонт в вопросах и ответах».

Каков процент исполнения планов капремонта прошлого года? Какие были сложности? Сколько домов планируется отремонтировать в регионе в этом году? Как много домов выбрали накопительные счета? Какова собираемость платежей? Как жильцы могут контролировать качество ремонта своего дома? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.