ЖКХ

Садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации

Садоводческие товарищества будут включены в программу социальной газификации, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

«Люди годами, из поколения в поколение, ухаживали за своими участками, а сейчас стоят дома, в которых можно жить круглый год, но подключиться к сетям они не могут, потому что СНТ не входят в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей, надо ее решить — расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ домов СНТ», - сказал Путин.

Напомним, социальная газификация — это федеральная программа, по которой государство бесплатно проводит газ от магистральной трубы до границ участков домовладельцев. Остальные расходы собственник берет на себя: ему нужно оплатить проект, прокладку газопровода внутри участка и дома.