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Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов

04.03.2024 12:16|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов. Об актуальных вакансиях Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия. 

На данный момент в муниципальном предприятии «Горводоканал» ищут сотрудников на должности:

Должность

Зарплата, руб.

Инженер - технолог

68 700

Инженер - метролог

68 700

Инженер (проектировщик)

62 000

Инженер

68 700

Кладовщик

54 300

Контролер водопроводного хозяйства

  39 900

Бригадир на участках основного производства

45 400

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

46 800

Слесарь аварийно-восстановительных работ

41 000 - 48 800

Слесарь – ремонтник

46 800

Электрогазосварщик

41 000

Машинист насосных установок

39 900

Машинист компрессорных установок

53 200

Оператор технологических установок

39 900

Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб)

54 700

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

46 800 - 54 700

Водитель автомобиля

39 900

Машинист экскаватора

54 700

Станочник широкого профиля

54 700

Облицовщик-плиточник

39 900

Оператор котельной

33 200

Дворник

22 100

Телефон отдела кадров: 79-20-20. Резюме можно отправить на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru. 

Теги: #горводоканал #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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