Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов. Об актуальных вакансиях Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
На данный момент в муниципальном предприятии «Горводоканал» ищут сотрудников на должности:
|
Должность
|
Зарплата, руб.
|
Инженер - технолог
|
68 700
|
Инженер - метролог
|
68 700
|
Инженер (проектировщик)
|
62 000
|
Инженер
|
68 700
|
Кладовщик
|
54 300
|
Контролер водопроводного хозяйства
|39 900
|
Бригадир на участках основного производства
|
45 400
|
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|
46 800
|
Слесарь аварийно-восстановительных работ
|
41 000 - 48 800
|
Слесарь – ремонтник
|
46 800
|
Электрогазосварщик
|
41 000
|
Машинист насосных установок
|
39 900
|
Машинист компрессорных установок
|
53 200
|
Оператор технологических установок
|
39 900
|
Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб)
|
54 700
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|
46 800 - 54 700
|
Водитель автомобиля
|
39 900
|
Машинист экскаватора
|
54 700
|
Станочник широкого профиля
|
54 700
|
Облицовщик-плиточник
|
39 900
|
Оператор котельной
|
33 200
|
Дворник
|
22 100
Телефон отдела кадров: 79-20-20. Резюме можно отправить на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.