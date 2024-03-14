ЖКХ

Канализационную линию на улице Байкова в Пскове забило кирпичами

Канализационная линия на улице Байкова в Пскове работала на «подпоре» из-за крупного засора. Русло водостока перекрыло мусором, в результате произошло повышение уровня сточных вод, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

«Неделей ранее районная наносная станция начала работать с нагрузкой. Чтобы выяснить причину, начали обследование сетей. Сточные воды на РНС поступают у нас всего из двух крупных коллекторов: с улиц Западной и Байкова. Наши бригады обследовали сначала коллектор на улице Западной - он работал исправно. Причиной нагрузки на насосную станцию оказался коллектор на Байкова», - рассказал начальник цеха водоотведения «Горводоканала» Александр Дубакин.

Во время обследования обнаружили, что коллектор работает практически на износ. Канализация оказалась заполнена камнями, щебенкой, кирпичами и узлами из синтетических салфеток.

По словам Александра Дубакина, несколько дней пытались безрезультатно «пробить» канализационную линию, настолько плотным оказался, так называемый «кляп» из мусора. Среди прочих отходов во время прочистки коллектора достали деталь какого-то механизма, похожего на часть двигателя.

«В итоге ушло около четырех дней, чтобы коллектор был побежден и очищен. Потом с грабель на РНС собрали два контейнера мусора», - подытожил начальник цеха водоотведения.

В «Горводоканале» также напомнили, что причина таких ситуаций уже привычна: элементарный человеческий фактор и сброс в канализацию отходов, которые не должны туда попадать. В сети водоотведения постоянно скапливается бытовой жир, он твердеет и копится на стенках труб. На жире оседают остатки пищи, строительный мусор, средства гигиены, синтетические салфетки, тряпки. Мусорный ком увеличивается в размерах и образуется пробка, которая плотно закупоривает трубу, создавая подпор канализации и риск затопления улиц и подвалов домов. «А уж камни, щебень и прочее уже просто за гранью бытовой культуры. Бесперебойная работа системы водоотведения города - это не только ответственность "Горводоканала", но и псковичей», - добавили на предприятии.