ЖКХ

Несанкционированную свалку устранили в Пскове по требованию прокуратуры

Несанкционированную свалку устранили на улице Школьной в Пскове по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Фото: прокуратура города Пскова

Контейнерная площадка, расположенная возле домов №№ 7 и 9 по улице Школьной в Пскове, находится на земельном участке, размежеванном под дом № 9. Установлено, что рядом с контейнерной площадкой длительное время не были убраны ветки, мешки со строительными отходами. Заявку на вывоз данных отходов в специализированную организацию управляющая организация не направляла.

Прокуратура города вынесла представление, которое находится на рассмотрении, в адрес директора управляющей организации.

Несанкционированную свалку в итоге устранили, добавили в ведомстве.