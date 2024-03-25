ЖКХ

Принадлежащие собственникам дворы нельзя благоустраивать за бюджетные деньги - Сергей Грахов

Дворовые территории, принадлежащие собственникам, благоустраивать за бюджетные деньги в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нельзя. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио ПЛН FM (102.6 ПЛН FM).

«Большое количество дворовых территорий принадлежат собственникам, и благоустраивать их за бюджетные деньги нельзя. На чужую собственность бюджетные деньги тратить нельзя», - объяснил Сергей Грахов.

Тем не менее, дворовые территории - это тема, к которой необходимо подходить. Экономию, которая возникает по результатам торгов с подрядчиками, муниципальные образование распределяют на дворовые территории.

В ходе беседы отметили, что для благоустройства дворов существует механизм ТОСов.

Напомним, основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года.