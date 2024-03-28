ЖКХ

Массовые отключения электроэнергии планируются в Великих Луках с 1 апреля

Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках и в Великолукском районе 1, 3 и 4 апреля в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

1 апреля с 9:00 до 16:00 планируются отключения по адресам:

проспект Ленина, дома №№1, 3, 5; проезд Тимирязева, дома №№5-10; улица Софьи Ковалевской, дома №№1-8; улица Винатовского, дома №№17-35;

Киевский тупик; улица Киевская, дома №№18-42; улица Мирная, дома №№13-50.

3 апреля с 9:00 до 16:00 обесточат:

улица Васи Новикова, дома №№24-54; улица Беловежская, дома №№19-40;

садоводческое некоммерческое товарищество «Вишня-2», деревня Переслегино.

4 апреля с 9:00 до 16:00 без электроэнергии останутся: