Массовые отключения электроэнергии планируются в Великих Луках с 1 апреля

Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках и в Великолукском районе 1, 3 и 4 апреля в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.
1 апреля с 9:00 до 16:00 планируются отключения по адресам:
- проспект Ленина, дома №№1, 3, 5; проезд Тимирязева, дома №№5-10; улица Софьи Ковалевской, дома №№1-8; улица Винатовского, дома №№17-35;
- Киевский тупик; улица Киевская, дома №№18-42; улица Мирная, дома №№13-50.
3 апреля с 9:00 до 16:00 обесточат:
- улица Васи Новикова, дома №№24-54; улица Беловежская, дома №№19-40;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Вишня-2», деревня Переслегино.
4 апреля с 9:00 до 16:00 без электроэнергии останутся:
- улица Холмская, дома №№16, 36, 38, 40; проезд Круговой; Холмский переулок; улица Рыкановская, дома №№1-13;
- улица Коломенка; улица Интернациональная; улица Полевая;
- деревня Фотьево: улица Благодатная; улица Центральная, дом №16.