ЖКХ

Псковская управляющая компания «Новый квартал» приступила к санитарной очистке закрепленных территорий

Как только установилась тёплая погода, УК «Новый квартал» в Пскове приступила к санитарной очистке закрепленных территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управляющей компании.

Масштабная уборка от пыли и песка, оставшегося после зимы мусора ведется механизированным способом при помощи спецтехники. Особое внимание уделяют тротуарам, проездам, входным группам многоквартирных домов.

«В перспективе ещё много работы. Призываем жителей также соблюдать чистоту и порядок. Только совместными усилиями мы сможем поддерживать уютную и гармоничную атмосферу в наших дворах!» – рассказали в управляющей компании.

На весенне-летний период запланировано благоустройство придомовых территорий, озеленение, высадка и подрезка кустарников, ремонт детских площадок и многое другое.