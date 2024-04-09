ЖКХ

Растущую свалку на Рижском проспекте в Пскове ликвидировали

После вмешательства прокуратуры стихийная свалка, образовавшаяся на территории дома №54 на Рижском проспекте в городе Пскове, ликвидирована. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

«В настоящее время решается вопрос об ответственности виновных лиц, допустивших нарушение закона», - отметили в прокуратуре.

Кроме того, сотрудники ведомства проверяют информацию, полученную из комментариев пользователей социальной сети «ВКонтакте», об аналогичных нарушениях на территории города.