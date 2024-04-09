ЖКХ

Прокуратура начала проверку из-за растущей свалки на Завеличье

Ситуацией с вывозом мусора с контейнерной площадки на Рижском проспекте в Пскове заинтересовалась областная прокуратура. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, поводом для проведения проверки стал пост в соцсетях.

Фото: Кирилл Одинцов / «Жесть по-псковски»

«С каждым днем все больше и больше, растёт свалка, сзади тоже начала расти помойка, и никому нет дела», - поделился наблюдениями автор снимка. Он отметил, что свалка располагается у дома №54 на Рижском проспекте.

Прокуратура Псковской области организовала проверку по данной информации.

«В ближайшее время будет дана оценка действиям или бездействию виновных должностных лиц, отвечающих за организацию вывоза мусора», - добавили в ведомстве.