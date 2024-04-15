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ЖКХ

Восемь метров канализационной трубы меняют на Рижском проспекте в Пскове

18.04.2024 17:31|ПсковКомментариев: 0

Восемь метров канализационной трубы предстоит заменить сотрудникам муниципального предприятия «Горводоканал» на Рижском проспекте в Пскове рядом с домом №76/2. Как Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии, накануне там начались земляные работы на глубине в четыре метра. 

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

Несколько недель назад на территории междворового проезда образовался провал. Аварийная бригада выехала на место для обследования и обнаружила начавшееся разрушение стальной трубы диаметром 800 миллиметров.

«Причиной износа стало время и сопутствующая газовая коррозия. Аммиак, метан и другие газы, скапливающиеся внутри канализационных труб, влияют на их состояние. Это распространённая ситуация. Страдают с годами большего всего стальные и железобетонные коммуникации. На этом участке труба эксплуатировалась минимум сорок лет», - пояснили в цехе водоотведения предприятия.
 

Старую трубу демонтировали. На фото хорошо видны изъязвленные коррозией участки. Взамен разрушенной стали начали прокладывать современный гофрированный полиэтилен. Такие трубы широко используются в системах канализации благодаря своим преимуществам: у них высокая устойчивость к химическим воздействиям, коррозии, абразивному износу и механическим повреждениям.

Под замену также пойдут железобетонные кольца колодца.

 

Для проведения полного комплекса работ участок закрыт для проезда до конца апреля. На водоотведении из близлежащих домов работы никак не отражаются.

Теги: #горводоканал #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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