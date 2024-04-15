ЖКХ

Восемь метров канализационной трубы меняют на Рижском проспекте в Пскове

Восемь метров канализационной трубы предстоит заменить сотрудникам муниципального предприятия «Горводоканал» на Рижском проспекте в Пскове рядом с домом №76/2. Как Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии, накануне там начались земляные работы на глубине в четыре метра.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

Несколько недель назад на территории междворового проезда образовался провал. Аварийная бригада выехала на место для обследования и обнаружила начавшееся разрушение стальной трубы диаметром 800 миллиметров.

«Причиной износа стало время и сопутствующая газовая коррозия. Аммиак, метан и другие газы, скапливающиеся внутри канализационных труб, влияют на их состояние. Это распространённая ситуация. Страдают с годами большего всего стальные и железобетонные коммуникации. На этом участке труба эксплуатировалась минимум сорок лет», - пояснили в цехе водоотведения предприятия.

Старую трубу демонтировали. На фото хорошо видны изъязвленные коррозией участки. Взамен разрушенной стали начали прокладывать современный гофрированный полиэтилен. Такие трубы широко используются в системах канализации благодаря своим преимуществам: у них высокая устойчивость к химическим воздействиям, коррозии, абразивному износу и механическим повреждениям.

Под замену также пойдут железобетонные кольца колодца.

Для проведения полного комплекса работ участок закрыт для проезда до конца апреля. На водоотведении из близлежащих домов работы никак не отражаются.