Восемь метров канализационной трубы меняют на Рижском проспекте в Пскове

Восемь метров канализационной трубы предстоит заменить сотрудникам муниципального предприятия «Горводоканал» на Рижском проспекте в Пскове рядом с домом №76/2. Как Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии, накануне там начались земляные работы на глубине в четыре метра.
Фото здесь и далее: «Горводоканал»
Несколько недель назад на территории междворового проезда образовался провал. Аварийная бригада выехала на место для обследования и обнаружила начавшееся разрушение стальной трубы диаметром 800 миллиметров.
Старую трубу демонтировали. На фото хорошо видны изъязвленные коррозией участки. Взамен разрушенной стали начали прокладывать современный гофрированный полиэтилен. Такие трубы широко используются в системах канализации благодаря своим преимуществам: у них высокая устойчивость к химическим воздействиям, коррозии, абразивному износу и механическим повреждениям.
Под замену также пойдут железобетонные кольца колодца.
Для проведения полного комплекса работ участок закрыт для проезда до конца апреля. На водоотведении из близлежащих домов работы никак не отражаются.