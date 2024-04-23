ЖКХ

Систему водоснабжения заменили в многоквартирном доме на улице Карбышева в Пскове

Системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения полностью заменили в многоквартирном доме на улице Карбышева, 2 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде капитального ремонта в Псковской области.

Фото здесь и далее: фонд капитального ремонта в Псковской области

Ремонт проедет в рамках реализации региональной программы капитального ремонта.

Дом на улице Карбышева - это 5-этажный дом 1986 года постройки общей площадью 6 851,77 кв. м., в доме 105 квартир, собираемость взносов составляет 91,5%.

Работы по капитальному ремонту были выполнены подрядной организацией ООО «Стройподряд» в рамках договора от 13 декабря 2023 №111/КР. Подрядчик приступил к выполнению работ сразу после новогодних праздников.В доме в общей сложности насчитывается 105 стояков, к каждому из них собственники предоставили доступ для проведения работ.

Приемочная комиссия состоялась 19 апреля, работы приняты в полном объёме. В фонде рассказали, что жители также остались довольны, свидетельство тому — благодарственное письмо от председателя совета многоквартирного дома Васильевой Людмилы:

«Ремонт выполнен в доме с опережением графика. К качеству и срокам произведенного капитального ремонта, который выполнила ООО «Стройподряд» претензий не имеем. Выражаем благодарность организации» - говорится в письме.

В соответствии с договором подрядная организация заменила в местах общего пользования магистральные трубы и стояки холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, выполнила изоляцию труб в подвальном помещении, установила общедомовые приборы учета потребления холодной воды. Также, в подвальном помещении смонтирована насосная установка, оснащенная шкафом управления, запорной арматурой, автоматикой и коллектором, при помощи которой дом будет обеспечен необходимым напором подачи холодной воды.

В жилых помещениях заменены стояки холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, установлены полотенцесушители. Проведено гидравлическое испытание трубопроводов, которое необходимо для выявления возможных недостатков и проверки герметичности и надежности систем.