ЖКХ

Сотни домов великолучан отключат от электроэнергии 7-8 мая

Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках и Великолукском районе 7-8 мая из-за ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

7 мая с 9:00 до 17:00 будут отключены от электроэнергии:

светофор на пересечении улиц Щорса - Революционной;

дома №№6-14, 22, 26, 28 на улице Новоселенинской; №№6, 8, 10, 14, 14а на улице Заслонова; №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 на улице Щорса;

дома №№19-45 на улице Максимовсклй; №№5-14 на улице Кленовой;

Максимовский тупик; улица Березовая;

поселок Мелиораторов;

7 мая с 13:00 до 17:00 света не будет в домах №№13, 14, 15 в деревне Переслегино;

8 мая с 9:00 до 16:00 будут обесточены: