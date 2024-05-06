ЖКХ

Три новых объекта водоснабжения введут в эксплуатацию в Псковской области в этом году

Три новых объекта водоснабжения введут в эксплуатацию в Псковской области в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в проектной дирекции Минстроя России.

Фото: проектная дирекции Минстроя России

С начала реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», с 2019 года, в Псковской области построены и реконструированы 9 объектов водоснабжения и водоподготовки. В результате этого доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой, достигла 84,1%, а городского населения – 97,09%. На данный момент в Псковской области завершены строительно-монтажные работы еще по одному объекту водоснабжения.

«В поселке Андромер Плюсского района завершены строительно-монтажные работы водозабора и сетей водоснабжения по федпроекту "Чистая вода". На данный момент ведётся оформление документации для ввода объекта в эксплуатацию, который ожидается в течение второго квартала 2024 года. Запуск нового объекта позволит обеспечить порядка 300 жителей посёлка доступом к качественной питьевой воде, соответствующей нормативам», – рассказала заместитель руководителя проектной дирекции Минстроя России Татьяна Волкова.

В планах на 2024 год – ввести в эксплуатацию всего три объекта питьевого водоснабжения и водоподготовки в Псковской области. Помимо объекта в деревне Андромер завершается строительство водозабора и станции водоподготовки в Пскове, а также ведётся реконструкция водозабора «Майский» в Печорах.

Вода из подземных источников Псковской области в силу природных особенностей отличается высокой жесткостью и минерализацией, а также повышенным содержанием железа. Кроме того, существующие водопроводные сети посёлка и скважины эксплуатировались уже порядка полувека и их износ превышал 90%.

Было принято решение построить новый водозабор и сети водоснабжения. На эти цели из федерального бюджета было направлено свыше 44 млн рублей.

Строителями выполнены демонтаж существующих водонапорных башен и водозаборных скважин, устройство новой скважины глубиной 132 метра с установкой скважинного насоса, также возведено здание насосной станции водоочистки, где установлены система автоматики и оборудование для очистки воды, а также проложены подземные водопроводы от скважины до станции очистки и от станции очистки до точки подключения к существующим распределительным сетям.

В соответствии с технологической схемой очистки вода из скважин проходит механическую фильтрацию, затем озонирование для обеззараживания от токсичных примесей, далее происходит её очистка на осадочных фильтрах обезжелезивания. Перед подачей потребителям вода проходит обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Производительность станции составляет 15,3 кубометра в час.

Федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» направлен на решение задач, поставленных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по обеспечению граждан Российской Федерации качественной водой.

Цель проекта – к 2024 году обеспечить качественной водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% граждан страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 95%. Реализацию проекта сопровождает ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».