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Консилиум для дворовых травм

17.05.2024 12:54|ПсковКомментариев: 0

Во главе с доктором-травматологом и депутатом Псковской городской Думы Евгением Васильевым во дворах на ближнем Завеличье собрался «консилиум». Залатать асфальт, обустроить парковку, скосить траву, передвинуть контейнер, закрыть доступ к историческим руинам - за тем, как было прописано лечение для мелких недугов шестого округа, наблюдала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Обыкновенные проблемы

Дом по улице Петровской, 12 стоит в самом типичном дворе. Здесь несколько пятиэтажек утопают в зелени, отцветает вишня, зацветает сирень и буйствуют одуванчики. Такой двор можно встретить в любом микрорайоне Пскова. Да что там Псков, из таких вот дворов состоит позднесоветская застройка любого города или районного поселка по всей стране.

И проблемы тут тоже типичные - не хватает мест под парковку. Есть небольшой карман, врезанный в зеленую зону, но машин туда помещается меньше, чем в доме живет автовладельцев. Поэтому можно встретить запаркованную «ласточку» прямо под окнами, в тенечке.

Жильцы хотели бы продлить парковочный карман вдоль зеленой зоны. Первый замглавы администрации города Ирина Иванова рассказала, как это можно сделать. Во-первых, подать заявку в «Комфортную городскую среду», составить ее помогут в управлении городского хозяйства. Дальше ждать финансирования и своей очереди. Во-вторых, если расширение парковки нужно срочно, во время ожидания жильцы могут выйти на самостоятельные работы. Отодвинуть бортовой камень, выровнять грунт и получить в том же УГХ крошку срезанного асфальта для отсыпки. В любом случае, сначала нужно решение общего собрания о выделении части зеленой зоны под парковку.

«Жителей обрабатывать очень просто, - проинструктировал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. - Если пойдет собирать подписи старший по дому и еще один человек - ни до чего не договорятся. Должны ходить человек семь-восемь. «Иван Петрович» из квартиры выходит - стоит толпа. Деться ему уже некуда»

«Вы у себя старший по дому?» - оценила советы бывалого Ирина Иванова.

«Я был организатором процесса», - ответил председатель, все еще занимающийся тем же самым, но уже в масштабах всего города.

Старшее звено

Депутат на этом округе - Евгений Васильев, травматолог, до недавнего времени возглавлявший спортивный диспансер, в конце апреля он начал исполнять обязанности главного врача Детской областной больницы. Несколько дней назад стало известно о присоединении к ней детской больницы в Великих Луках. Так что и у доктора Васильева работы по организации процессов тоже гора. Но и «травмы» с депутатского округа он без своего внимания не оставляет.

Во дворе на Горького, 19 «травмирован» асфальт.

«Видим, насколько убогое состояние проезда, - без обиняков зафиксировал анамнез доктор Васильев. - Ямочный ремонт проводился силами ТСЖ, но замены покрытия не было много лет. Жильцы неоднократно обращались, это их головная боль».

Ирина Иванова ТСЖ похвалила: «Молодцы жильцы, что организовались и несут коллективную ответственность за собственное имущество». Способ «лечения» она предложила аналогичный тому же, что у соседей по палате, то есть по округу: заявка на полноценный ремонт, а в ожидании ее исполнения - срезанный асфальт и каток для утрамбовывания крошки в ямы.

«Надо вытаскивать старших домов на такие выезды, чтобы они слышали и понимали. Это то звено, которое будет толкать всех», - выразил уверенность Александр Гончаренко.

«Я старшая по дому», – тут же раздалось из-за спин.

Елена Прокудина оказалась старшей по соседнему дому на Горького, 15, его этакой сестрой-хозяйкой. Правда, сама она представлялась то строителем, то адвокатом, заявила, что имеет «очень много вопросов к администрации» и рассказала, что в подвале дома обосновался коммерсант. Раньше там располагался спортивный клуб радиозавода, потом он был передан в муниципальную собственность и продан. Нынешний владелец делает ремонт. По словам, Елены Прокудиной, дырявит бутовый фундамент для устройства вентиляции, из-за работ по стене подъезда пошла трещина, а еще жильцы лишились доступа к теплоузлу. Ирина Иванова договорилась со старшей на отдельную встречу для детального изучения проблемы.

«Все, что просим»

На дорожке вдоль улицы Пароменской у бывшей 14-й школы, ставшей частью 4-го лицея, детально изучать было нечего – травма открытая.

«С 1 сентября, когда начинается сезон дождей, здесь лужи и грязь, - показал Евгений Васильев на остатки асфальта. - В остальном школа всегда в ухоженном виде. Все, что просим – сделать нормальную дорожку, чтобы дети могли идти в школу не по грязи».

Ирина Иванова пообещала, что городская администрация определит стоимость работ и подумает над источником финансирования.

«Район облагораживается, - продолжал рассказывать об обстановке в окрестностях Евгений Васильев. - Рядом храм Успения с Пароменья, Ольгинская часовня. Много прихожан, туристов, фотосессии. Уборной не хватает».

Решено было выяснить, есть ли коммуникации для установки стационарного туалета, если отсутствуют – ставить на лето мобильную кабинку.

Рабочий механизм

У центральной проходной радиозавода, напротив, не мешало бы кое-чего убрать. Ближе всего к Комсомольской площади стоят дома по Петровской, 4а и 4б. Последний – многострадальная новостройка, которую «строили, строили и, наконец, построили». Теперь рядом контейнер для строительного мусора. За его вывоз платят жильцы, пока ремонтируют свои квартиры, но мусор сюда приносят и посторонние. Убрать тут надо и траву, территория зарастает. Асфальта на площади сильно не хватает. А руины объекта культурного наследия притягивают асоциальные элементы.

Проще всего оказалось с травой. Заместитель главы администрации города Алексей Саенко обещал проконтролировать, чтобы подрядчик, в чьем контракте значится Комсомольская площадь, «активнее вел работу». По контейнеру жильцам посоветовали либо убрать его вовсе, либо, если все еще нужен, переставить поближе к своему дому.

Не так просто с руинами.

«Это объект культурного наследия в частной собственности. Дадим поручение контрольному управлению, чтобы выявили правообладателя и написали письмо о закрытии доступа к объекту от детей и лиц, которые здесь находиться не должны, - наметила план работы Ирина Иванова для себя и сразу для Евгения Васильева. - Плюс от вас необходимо обращение в адрес председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия, чтобы были приняты меры. Как мы знаем, сейчас по поручению губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова к объектам культурного наследия очень большое внимание. Безусловно, необходимо приводить их в божеский вид».

Еще сложнее с асфальтом. Алексей Саенко сообщил, что подсчеты уже проведены: на новое покрытие для Комсомольской площади нужно 12 млн рублей.

«Скажу честно, в ближайшей перспективе этого-следующего года ее пока нет, - рассказала Ирина Иванова. - Но в голове мы ее держим. Большие работы ведутся в городе по капитальному ремонту и реконструкции улиц. Площадь большая и требует большого объема финансирования. Ямочный ремонт тут не поможет. Надо снимать слои и делать заново. По стандартной процедуре можете включать территорию в свои наказы, а мы по мере финансирования, как высвободятся денежные средства, проведем ремонт».

Зато сама первый замглавы обратила внимание на парковку, которая перекрывает подъезд к домам. Решено было поставить знаки и нанести разметку, чтобы расчистить въезд.

Евгений Васильев называет контрольные выезды одной из самых важных частей работы депутата.

«Сегодня мы уже не включили в маршрут те дворы, куда выезжали раньше, только по одной причине: их проблемы решены. Благодаря такому контрольному выезду мы смогли создать ТОС, и он уже выиграл детскую площадку. Механизм рабочий. Хочется выразить благодарность главе Борису Андреевичу Елкину, администрации города. Они работают на благо жителей, и город это видит».

Что увидит город после нынешнего контрольного выезда, посмотрим совсем скоро.

Юлия Магера

Фото Александра Елисеева

Теги: #городская среда #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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