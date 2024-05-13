Общество

Детская и психиатрическая больницы в Великих Луках станут филиалами областных

Великие Луки с рабочим визитом 13 мая посетила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. В Великолукской детской городской больнице она провела встречу с коллективом. На ней глава профильного комитета объявила о планах по реорганизации медицинской организации путем объединения с Детской областной клинической больницей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Сегодня великолукская городская больница по сути исполняет функции областного учреждения, так как помимо городского населения, обслуживает девять районов южной части Псковской области, но не имея областного статуса, она не может реализовать свои функции качественно. Например, напрямую проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами, лечить детей со сложными клиническими случаями, в больнице отсутствует полноценное отделение детской хирургии», - отметила Марина Гаращенко и добавила, что никакие отделения в стационаре, поликлинике закрываться не будут.

И. о. главного врача Великолукской детской городской больницы Светлана Шумаркина считает, что объединение поможет решить проблемные вопросы. «Надеюсь, что статус филиала областной больницы откроет перед нами новые возможности. Прежде всего, в решении кадрового вопроса», - сказала она.

Перед коллективом выступил и и. о. главного врача Детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

«В связи с объединением областная больница подстроится под пациентов из Великих Лук. Учитывая расстояние между городами и транспортную сложность, в ближайшее время будет увеличено время работы консультативной поликлиники в Пскове до 20.00 для удобства жителей дальних районов. В ближайшем будущем областные специалисты будут приезжать в Великие Луки. В планах, конечно, развивать и улучшать доступность и качество медицины здесь - в Великих Луках», - поделился планами Евгений Васильев.

Аналогичное мероприятие прошло и в Псковской областной психиатрической больнице №2, она станет филиалом Псковского клинического центра психиатрии и наркологии.

Как отметили в комитете, объединение позволит выстроить единую психиатрическую и наркологическую службы в Псковской области. Марина Гаращенко сделала обход по больнице, а главный внештатный психиатр Михаил Миронов рассказал о планах по её дальнейшему развитию.

В ближайшее время выйдут распоряжения правительства Псковской области о реорганизации этих медицинских организаций.

Помимо двух встреч с коллективами, председатель комитета провела ряд рабочих совещаний.

Марина Гаращенко с главным внештатным акушером-гинекологом Марией Грищук провела обход по родильному дому, который входит в структуру великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. Мария Петровна доложила о работе учреждения и гинекологической службы Великих Лук и предложила ряд мер по её улучшению.

С главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым и руководителем великолукского филиала Татьяной Кобзевой обсудили первые итоги объединения. Евгений Панферов доложил о работе по ликвидации кредиторской задолженности и предложил дорожную карту по структурным изменениям, которые позволят выстроить единую структуру работы отделений. Марина Гаращенко дала поручение Евгению Панферову и главному внештатному травматологу Евгению Васильеву проработать вопрос работы травмпункта в Великих Луках. Далее Евгений Васильев посетил отделение хирургии великолукского филиала, в котором оказывается помощь детскому населению.

Закончился рабочий день в противотуберкулёзном диспансере. Главный врач Сергей Богатин доложил о ходе организации помощи детскому населению.

В этом году стационар детского отделения переехал в помещения противотуберкулёзного диспансера в Пскове, в котором будут сделаны ремонты. Коллектив уже перешёл на работу в другие отделения диспансера.

По поручению председателя комитета прорабатываются вопросы по улучшению оказания амбулаторной помощи детям по профилю фтизиатрия.

«Подобные выезды позволяют оценить работу на местах, пообщаться с коллективами, узнать о проблемах от первого лица и уже наметить пути их решения. Будем и дальше работать в этом направлении», - заключили в комитете.

Напомним, с 1 апреля Великолукская межрайонная и Куньинская больницы преобразованы в филиалы Псковской областной клинической больницы.