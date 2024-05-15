Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ковать кадры пока горячо
места для выпускного
Кабельный потенциал
педагоги лучшие из лучших
где в Пскове получить права
ENERGY кешбэк-игра
выход есть профилактика суицида
взгляд в будущее ИТ в образовании
экзотика агротуризм
Игорь Иванов о профсоюзах
топ заведений для выпускников
ритуалы памяти
Господин Рейтингомер
НОВЫЙ TIGGO 8 PRO
ПЭМЗ ищет сотрудников
 
 
 
ещё ЖКХ 15.05.2024 14:501 Штрафовать или дать денег: стоит ли ужесточить ответственность для коммунальщиков за плохие услуги? 17.05.2024 16:030 Задолжавшим более чем за два месяца псковичам отключат подачу газа 17.05.2024 15:520 «Управдом»: «Управляйка» - сменить нельзя оставить. ВИДЕО 17.05.2024 15:180 «Горводоканал» устанавливает водомерные узлы в многоэтажках Пскова 17.05.2024 14:220 Директор «Нового квартала»: Сменить управляющую компанию можно даже в старом жилом фонде 17.05.2024 13:160 Директор «Нового квартала»: Управляющие компании доходят до «черного пиара» в попытках удержать дома
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 10.05.2024 15:353 До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге 12.05.2024 21:360 В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными 15.05.2024 10:155 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 13.05.2024 13:110 Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Управдом»: «Управляйка» - сменить нельзя оставить. ВИДЕО

17.05.2024 15:52|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Управдом», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 мая. Ведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - рассказал, как сменить управляющую компанию и что делать со старой, если та сопротивляется.

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Теги: #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 196 человек
17.05.2024, 16:030 Задолжавшим более чем за два месяца псковичам отключат подачу газа 17.05.2024, 15:590 Кадры решают всё. ЛОНГРИД 17.05.2024, 15:520 «Управдом»: «Управляйка» - сменить нельзя оставить. ВИДЕО 17.05.2024, 15:450 Здание аэропорта загорелось в Минеральных Водах
17.05.2024, 15:360 75 лет исполнилось музею истории города Печоры 17.05.2024, 15:262 Естественная убыль населения возрастает в Псковской области 17.05.2024, 15:180 «Горводоканал» устанавливает водомерные узлы в многоэтажках Пскова 17.05.2024, 15:150 Тематический плейлист подготовили для псковских выпускников
17.05.2024, 15:070 Цены на учебники в России могут снизиться в два раза 17.05.2024, 15:000 Безработный гдович подозревается в краже самовара у петербургского пенсионера 17.05.2024, 14:470 «Квартирник»: The Organica Trio о разговоре на языке джаза, лучших слушателях и легкости импровизации. ВИДЕО 17.05.2024, 14:340 Открылась онлайн-школа для псковских блогеров
17.05.2024, 14:330 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Пскова 2 июня 17.05.2024, 14:220 Директор «Нового квартала»: Сменить управляющую компанию можно даже в старом жилом фонде 17.05.2024, 14:200 Великолучанин может лишиться свободы за воровство алкоголя и спортивного инвентаря 17.05.2024, 14:200 На каком кольце в Пскове можно ездить по встречке?
17.05.2024, 14:130 Ярмарка белорусских товаров открылась в Пскове 17.05.2024, 14:112 Псковичка с ребенком более трех часов провела в очереди в МФЦ 17.05.2024, 13:570 Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией 17.05.2024, 13:500 Ботанический сад планируют благоустроить в Пскове до 2030 года
17.05.2024, 13:400 Делегация Псковской области участвует в экономическом форуме в Татарстане 17.05.2024, 13:330 «Хайпожоры»: Огрехи онлайн-демократии, мусорный коллапс и TikTok возвращается? ВИДЕО 17.05.2024, 13:200 Псковская область получит 36,5 млн рублей на повышение выплат классным руководителям в селах 17.05.2024, 13:160 Директор «Нового квартала»: Управляющие компании доходят до «черного пиара» в попытках удержать дома
17.05.2024, 13:090 Псковские таможенники задержали мужчину, предложившего взятку за вывоз валюты 17.05.2024, 13:040 Подрядчик получил почти 1,3 млн рублей на ремонт псковской дороги и самоустранился от работы 17.05.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: The Organica Trio о разговоре на языке джаза, лучших слушателях и легкости импровизации 17.05.2024, 12:540 Консилиум для дворовых травм
17.05.2024, 12:540 «Сотрудники инвестиционных платформ» выманили деньги у псковичей 17.05.2024, 12:530 Губернатор наградил наиболее активные ТОСы Псковской области 17.05.2024, 12:450 В выручке псковской АЗС нашли фальшивую пятитысячную банкноту 17.05.2024, 12:400 Читальные залы псковского архива откроются для посетителей с 3 июня
17.05.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Управдом»: «Управляйка» - сменить нельзя оставить 17.05.2024, 12:290 Регистрация участников ежегодной акции «На работу на велосипеде» началась в Пскове 17.05.2024, 12:240 До +25 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 18 мая 17.05.2024, 12:180 МегаФон развернул сеть четвёртого поколения в 24 псковских деревнях
17.05.2024, 12:110 Межквартальные детские площадки планируют устанавливать в Пскове 17.05.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Огрехи онлайн-демократии, мусорный коллапс и TikTok возвращается? 17.05.2024, 12:020 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 мая 17.05.2024, 12:010 Движение в центре Пскова перекроют 19 мая из-за полумарафона
17.05.2024, 12:010 Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует в Покровской башне 17 мая 17.05.2024, 12:000 «Квартирник»: The Organica Trio о разговоре на языке джаза, лучших слушателях и легкости импровизации 17.05.2024, 11:580 Александр Котов: ТОСы позволяют решать важные проблемы жителей Псковской области 17.05.2024, 11:540 Общегородской Последний звонок-2024 отменили в Пскове
17.05.2024, 11:460 Иностранку в Пскове лишили гражданства РФ за фейковый сертификат о знании языка 17.05.2024, 11:390 Мужчина со шрамом на голове пропал в Великих Луках 17.05.2024, 11:370 Михаил Ведерников: ТОС - эффективный и востребованный формат 17.05.2024, 11:250 Партию немецкого сыра не пропустили в Казахстан через границу РФ в Псковской области
17.05.2024, 11:100 «Управдом»: «Управляйка» - сменить нельзя оставить 17.05.2024, 11:060 Схема движения автобусов изменится в Пскове 31 мая 17.05.2024, 10:520 Псковская «Стрела» досрочно гарантировала себе третье место в межрегиональных соревнованиях по футболу 17.05.2024, 10:430 «Зверьё моё»: Французский бульдог - шебутной заводила
17.05.2024, 10:420 «Хайпожоры»: Огрехи онлайн-демократии, мусорный коллапс и TikTok возвращается? 17.05.2024, 10:330 Более 400 белгородских школьников приехали на интенсив в Псковскую область 17.05.2024, 10:290 Дорожный рабочий получил травмы позвоночника в Плюсском районе 17.05.2024, 10:180 Фура вылетела с трассы «Псков». ВИДЕО
17.05.2024, 10:010 Наталья Федорова: Фестиваль «Смотри» – прекрасная возможность для ребят приобщиться к театру 17.05.2024, 09:470 Великолучанку будут судить за кражу у коллеги более 150 тысяч рублей 17.05.2024, 09:440 Два контейнера для сбора ТКО горели в Пскове 17.05.2024, 09:290 Врач рассказал, как защититься от клещей на даче
17.05.2024, 09:141 Россия запустит спутник для получения цифровых данных об объектах на Земле 17.05.2024, 09:000 О ежедневной пользе йогурта рассказали псковичам 17.05.2024, 08:400 Минцифры предложили усовершенствовать рассылку судебных извещений в РФ 17.05.2024, 08:250 В Пскове не работает светофор на перекрестке Юбилейной и Коммунальной
17.05.2024, 08:200 Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты 17.05.2024, 08:130 Гостиница «Юбилейная»: в ногу со временем 17.05.2024, 08:000 Великолучанка из мести ударила своего сожителя ножом и попала под суд 17.05.2024, 07:530 Опоры пешеходного моста в Пскове готовы - Борис Елкин
17.05.2024, 07:390 Отечественные бренды заняли все торговые площади ушедших иностранцев 17.05.2024, 07:200 Запрет на продажу энергетиков подросткам могут ввести в текущем году 17.05.2024, 07:000 Валерий Удалов назначен председателем комитета по ветеринарии Псковской области 16.05.2024, 22:080 Пушкинский заповедник на картинах Сергея Репина представили сегодня в подмосковном Солнечногорске
16.05.2024, 22:000 К чему может привести интервальное голодание, объяснил врач 16.05.2024, 21:400 Оперативную обстановку обсудили полицейские и общественники в Великих Луках 16.05.2024, 21:200 Победители профконкурса «Псковских теплосетей» получили путевки в санатории 16.05.2024, 21:080 В Госдуме предложили ввести новый знак «Выгул животных»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru