ЖКХ

«Управдом»: «Управляйка» - сменить нельзя оставить. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Управдом», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 мая. Ведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - рассказал, как сменить управляющую компанию и что делать со старой, если та сопротивляется.

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.