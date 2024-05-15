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ЖКХ

«Горводоканал» устанавливает водомерные узлы в многоэтажках Пскова

17.05.2024 15:18|ПсковКомментариев: 0

В псковских многоквартирных домах началась установка водомерных узлов или, говоря привычнее, общедомовых приборов учета холодного водоснабжения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал», такие приборы по закону должны стоять в каждом доме, на практике же счетчики работают чуть больше, чем в половине домов от числа всего фонда МКД в городе.

 

Общедомовой узел учета, как и индивидуальный прибор учета в квартирах, необходим для точного замера израсходованной воды в системе. «Горводоканал», как ресурсоснабжающая организация, благодаря таким узлам может контролировать количество использованной воды потребителями в доме.

Важно, что общее имущество должно отвечать требованиям законодательства РФ об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (подпункт «ж» пункта 10 ПП РФ № 491 ПП №261). Поэтому еще в 2015 году специалисты «Горводоканала» начали устанавливать общедомовые приборы учета во всех домах, где была техническая возможность. После выхода срока действия поверки счетчиков заново поверить или заменить прибор должна управляющая компания или жители.

Такая обязанность прописана по закону за лицами, ответственными за содержание общего имущества – то есть за управляющей домом организацией по договору или, в случае ее отсутствия, напрямую за собственников квартир.

Траты на установку и поверку узлов учета, как правило, уже заложены в тарифе на содержание общедомового имущества.
Однако после истечения срока поверки около 40% общедомовых счетчиков в Пскове так и не введены в эксплуатацию.

«Сейчас только 60% домов в Пскове оснащены общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения. Мы регулярно направляем уведомления в управляющие организации о необходимости установить или поверить приборы учета, однако в подавляющем большинстве случаев нас просто игнорируют. Получается, что мы постоянно несем убытки за неучтенный ресурс. В такой ситуации мы были вынуждены самостоятельно заняться вопросом оснащения домов приборами учета как для минимизации собственных потерь, так и для соблюдения требований законодательства РФ об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», - рассказала начальник службы работы с абонентами «Горводоканала» Ксения Ковалевская.

Установку узлов учета сотрудники «Горводоканала» начали этой весной. Первыми взяли в работу дома, у которых нет управляющих компаний. Счетчики уже установили в нескольких домах на улицах 23-го Июля, Лепешинского, Стахановской. Всего в плане «первой очереди» 27 домов.

В «Горводоканале» акцентировали внимание на том, что установка водомерных узлов стоит дорого. Только на один прибор учета предприятие тратит до 160 тысяч рублей.

Счета за установку общедомовых приборов учета предприятие будет выставлять собственникам. По закону «Об энергосбережении» собственники имеют право оплатить расходы на установку равными долями в течение пяти лет с момента установки или сразу всю сумму. Об установке узлов учета внутри дома жителям сообщают заранее письменным уведомлением.

Что же касается домов под управлением УО, то в службе работы с абонентами подчеркнули, что счета за установку ОДПУ будут выставлены напрямую этим организациям. Более того, управляющая компания обязана сообщить собственникам жилья о необходимости и условиях установки коллективных приборов учета.

Как показывает общероссийская практика, нередко ресурсоснабжающие предприятия выходят с судебными исками к «управляйкам» из-за неисполнения последними требования закона по оснащению домов приборами учета. В силу прямых указаний законодательства и договоров на управление МКД суд все-таки обязывает последних организовать установку и ввод в эксплуатацию счетчиков.

Материал и фотографии предоставлены муниципальным предприятием «Горводоканал»

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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